Halloween
Las tendencias del cine y las plataformas de streaming se toman las 'perchas' del centro de la ciudad.diego alfonso alvarado / expreso

Disfraces de Halloween: El K-pop y el terror se toman el Mercado Central

Vendedores reportan que atuendos de 'Rumi' y Huggy Wuggy son los más buscados. Precios van desde $4

Las ventas de disfraces por Halloween en Guayaquil se concentran este año en los alrededores del Mercado Central. Los comerciantes reportan una alta demanda de trajes de K-pop, como los de 'Rumi' , y monstruos virales como Huggy Wuggy, marcando las nuevas tendencias de la temporada.

¿Dónde se ubica la zona más comercial de Halloween?

La tradicional venta de disfraces que solía tomarse la Bahía, este año se ha trasladado. Los comerciantes y puestos improvisados ahora se concentran en las calles que rodean el Mercado Central, en el centro de Guayaquil.

  • Halloween
    Disfraces y máscaras se exhiben en el Mercado Centraldiego alfonso alvarado / expreso
  • Halloween
    Disfraces y máscaras se exhiben en el Mercado Centraldiego alfonso alvarado / expreso
  • Halloween
    Disfraces y máscaras se exhiben en el Mercado Centraldiego alfonso alvarado / expreso

Al caminar por las calles Manabí y Chimborazo, se observan maniquís y perchas con la oferta de temporada. Los locales establecidos, como Hermanos Guevara (ubicado en Lorenzo de Garaycoa y Sucre) y 'La Hormiguita' (en Sucre y 6 de Marzo), también exhiben las novedades para atraer clientes.

Si bien las máscaras de monstruos (que se venden entre cuatro y cinco dólares) y trajes clásicos como el Guasón siguen presentes, la tendencia principal de 2025 es el K-pop.

Cecilia Arteaga, administradora de Hermanos Guevara, destaca la alta demanda de los trajes de ‘Rumi’, heroínas de la serie ‘KPop Cazadoras de Demonios’. “Me los piden desde niñas de dos años hasta adultas", detalla Arteaga. Estos trajes, descritos como similares a uniformes de bastoneras , tienen precios que oscilan entre 30 y 35 dólares.

Otro fenómeno son los personajes virales de internet. Diego Calderón, de 'La Hormiguita', confirma que el monstruo rojo Huggy Wuggy es muy solicitado. “La gente busca cosas raras que ven en internet, como ese”, comenta.

Calderón también señala una demanda particular de disfraces de princesas o heroínas, como la Mujer Maravilla, en versiones "alternativas". Explica que estos trajes se venden en tela transparente y con poca cobertura. "Los compran más las chicas que trabajan en los night clubs", aclara el vendedor.

