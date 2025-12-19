Claudia Tobar Cordovez | Corea, un nuevo mundo

Tuve la inmensa suerte de visitar Corea y sumergirme en su ecosistema emprendedor. Fue mi primera vez en Asia y desde antes del viaje Corea ya despertaba mi curiosidad. Reconocido por sus avances tecnológicos y su liderazgo mundial en productos de belleza, el país se ha consolidado como potencia global.

La visita tenía por objetivo conocer empresas unicornio, aquellas valoradas en más de mil millones de dólares, y entender de cerca sus historias de crecimiento. Corea ha apostado decididamente por este tipo de empresas, creando mecanismos, políticas de incentivo y financiamiento para que los fundadores puedan escalar con mayor apoyo. El gobierno subcontrata a organizaciones que funcionan como aceleradoras e incubadoras, ofreciendo espacios de trabajo, capital, asesoría legal para la constitución de empresas y conexiones estratégicas para comercializar productos y servicios. Sin embargo, no solo el respaldo del ecosistema explica el crecimiento de estas compañías, sino una cultura profundamente arraigada en la constancia y la disciplina. Esa disciplina se siente en el día a día. Caminar por las calles de Seúl es una experiencia reveladora. Pese al tráfico, no se escuchan bocinas ni gritos. La ciudad es organizada y limpia. No se percibe pobreza visible ni desorden. Tampoco abundan los basureros en las calles, una decisión de diseño urbano que busca que las personas se responsabilicen de sus propios desechos y eviten botar basura.

Corea es también una cultura intensamente cafetera. La gente camina con prisa, café en mano, y en cada cuadra es común encontrar dos o tres cafeterías distintas. El consumismo es alto. Existe fuerte presión por estar a la moda y por alcanzar el ideal de la piel perfecta. La exigencia estética es tal que Corea tiene uno de los mayores números de cirujanos plásticos per cápita en el mundo. Las tiendas de productos para cuidado de la piel superan en número a los micromercados. Estos productos no se consideran un lujo, sino necesidad cotidiana. Se estima que cerca de 8 % del presupuesto mensual se destina a este tipo de consumo.

Corea es un nuevo mundo lleno de aprendizajes que invita a reflexionar sobre lo que países como Ecuador pueden observar, adaptar y reinventar desde su propia realidad.