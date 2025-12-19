Eduardo Carmigniani | Progen

No se discute en público la estrategia de un litigio. Como resulta obvio, hay asuntos que deben mantenerse en reserva, para no anticipar a la contraparte los objetivos a los que se apunta. Por eso las leyes protegen la confidencialidad de las comunicaciones con los abogados. Y si eso tiene toda fuerza en asuntos privados, con mayor razón la tiene en las disputas de entes públicos. De prosperar los intentos, generalmente de la oposición legislativa, de que se discuta en público la estrategia de defensa, se conspiraría contra el interés general.

Por eso si el Gobierno, reconociendo que fue atracado por los señores de Progen, ha decidido plantear una acción civil por fraude en una Corte en la Florida -contratando para ello a una reputada firma de abogados- lo prudente es esperar e ir viendo cómo marcha el proceso, para luego emitir opiniones. Pero es demagógico exigir que se revele desde ahora estrategias procesales. Cualquier pedido en esa línea debe ser rechazado tajantemente.

Lo anterior no impide que nuestras autoridades ejerzan sus propias competencias, usando como base lo que se dice en la demanda presentada en Florida. Por ejemplo: ahí se afirma sin rodeos que “Progen involucró a Astrobryxa S.A. en su actividad criminal. Astrobryxa es una [compañía] ecuatoriana a la que Progen contrató como subcontratista en la instalación de generadores de energía en virtud de los Contratos de Quevedo y Salitral [y le pagó] 20 millones de dólares por sus supuestos servicios como subcontratista. Astrobryxa parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero, gerente general de CELEC al momento de la adjudicación de los Contratos de Quevedo y Salitral” (párrafos 43 y 44).

¿Actuará de oficio la Fiscalía frente a semejante acusación, para indagar quiénes terminaron siendo todos los receptores finales de esos 20 millones? Hay que empezar por dónde fueron depositados. Si en el exterior, hay que activar las asistencias internacionales; si localmente, la UAFE tiene suficientes herramientas para seguir el rastro.

Ya veremos.