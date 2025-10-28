Halloween 2025: el boom económico de la noche más espeluznante

Halloween es una tradición que une a familias y amigos, demostrando que el espíritu festivo es más fuerte que la inflación

En Estados Unidos, Halloween trasciende lo comercial para convertirse en un tapiz de recuerdos compartidos. Es la magia de ver a un niño con los ojos brillantes al recibir un dulce, la creatividad desbordante en un disfraz hecho en casa y la risa contagiosa al ver a la mascota de la familia convertida en una araña. Esta festividad es un refugio de alegría sencilla y comunitaria, un espacio donde lo lúdico une generaciones.

A pesar de la preocupación por los precios, los estadounidenses eligen proteger estas tradiciones, priorizando la creación de momentos especiales con sus seres queridos por encima de las cifras. Es un testimonio de que, en el corazón de la economía, late el deseo humano de conexión y celebración. Pero los datos de una encuesta anual reflejan una determinación por celebrar a todo lo grande y gastar más que en años anteriores:

Gasto récord: Se espera un gasto total de $13.100 millones, superando el récord del año anterior. Cada celebrante gastará un promedio de $114,45, otra cifra sin precedentes.

Celebración resiliente: El 73 % de los consumidores planea celebrar, a pesar de que el 79 % cree que los precios serán más altos.

Actividades y tendencias

Entre las actividades favoritas de la temporada destacan repartir dulces (66 %), disfrazarse (51 %) y decorar la casa o el jardín (51 %), reflejando el entusiasmo con que muchas personas viven estas fechas.

En cuanto a las tendencias de consumo, las compras se concentran principalmente en dulces ($3.900 millones), disfraces ($4.300 millones) y decoraciones ($4.200 millones).

Además, casi la mitad de los consumidores (49 %) comenzó a adquirir estos productos en septiembre o antes, impulsados por su gusto por el otoño, el deseo de evitar aglomeraciones y la intención de asegurarse los artículos más buscados.

Las tiendas de descuento son los destinos más populares (42 %), seguidas por las tiendas especializadas y las plataformas online, ambas con un 31 %.

Los disfraces que dominarán la noche

Niños: Spider-Man (2.3 millones) y princesa (1.9 millones) lideran las preferencias.

Adultos: La bruja (5.6 millones) se consolida como el disfraz favorito indiscutido.

Mascotas: No se quedan atrás. La calabaza es el disfraz preferido para nuestros amigos de cuatro patas.

Este análisis se basa en la encuesta anual sobre Halloween de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), realizada por Prosper Insights & Analytics, que consultó a más de 8,000 consumidores en el mes de septiembre.

