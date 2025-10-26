Expreso
paisaje-de-halloween-con-calabaza-y-estilo-oscuro
La noche de Halloween tiene sus particularidadesFREEPIK

Halloween: la fiesta del miedo, estos son algunos datos que sorprenden

La brisa de octubre, las sombras nocturnas y los disfraces nos recuerdan que cada puerta puede esconder un susto inesperado 

Cuando cae la noche del 31 de octubre, las calles se llenan de luces parpadeantes y risas nerviosas de niños disfrazados que corren de puerta en puerta. Es fácil dejarse atrapar por la magia y el misterio: una sombra que se mueve entre los árboles puede hacer que el corazón se acelere, o un disfraz aterrador puede provocar un pequeño temor que todos recuerdan.

Para quienes disfrutan del ambiente, es la ocasión perfecta para reunirse con amigos, preparar dulces caseros y compartir historias de miedo alrededor de una linterna o una fogata, dejando que la noche los envuelva con su encanto y un toque de adrenalina. Aquí, unos datos interesantes sobre esta celebración.

Origen de la fiesta

Se remonta a hace más de 2.000 años, cuando los celtas celebraban el festival de Samhain. Esta festividad marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno, simbolizando la transición entre la vida y la muerte.

Durante la noche del 31 de octubre, los celtas creían que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus regresaran a la Tierra. Para ahuyentar a estos espíritus, encendían grandes hogueras y se disfrazaban con cabezas y pieles de animales.

Fobia a la celebración

Aunque no lo crea, existe una fobia relacionada con Halloween, conocida como samhainofobia, que es el miedo intenso a la festividad de Halloween y a sus símbolos, como calabazas, disfraces aterradores o ambientes oscuros y tenebrosos.

Las personas con esta fobia pueden experimentar ansiedad, palpitaciones, sudoración y ataques de pánico al acercarse la fecha o incluso al ver representaciones de la celebración. Aunque es poco común, puede afectar la vida social y familiar.

Luna llena

La última vez que Halloween coincidió con una luna llena fue el 31 de octubre de 2020, y además fue una "Luna Azul", es decir, la segunda luna llena en un mismo mes. Este fenómeno es raro y no se repetirá hasta el 31 de octubre de 2039.

Sin embargo, el 31 de octubre de 2025, la luna estará en fase "Gibosa Creciente" (Waxing Gibbous), con aproximadamente el 70 % de su superficie iluminada. Aunque no será una luna llena, su brillo será suficiente para añadir un toque mágico a la noche más tenebrosa del año.

Tendencias y gastos

Según datos de la National Retail Federation (NRF) de Estados Unidos, se espera que este año el gasto total en Halloween alcance un récord de $13.1 mil millones, superando los $12.2 mil millones de 2023 y los $11.6 mil millones de 2024.

Además, el gasto promedio por persona ha alcanzado un récord histórico, con un aumento de casi $11 respecto al año anterior. Se estima que el 49 % de los consumidores inició sus compras en septiembre o incluso antes, buscando evitar el estrés de última hora y aprovechar las mejores ofertas.

Restricciones legales en Estados Unidos

En Alabama, según el Código Penal del estado, es ilegal disfrazarse de figuras religiosas como sacerdotes, monjas o rabinos en público en cualquier momento, no solo en Halloween. La ley establece que quien se disfrace de estas figuras puede ser multado con hasta $500 o enfrentar hasta un año de cárcel.

En Belleville, Illinois, la ordenanza municipal prohíbe que personas mayores de 12 años participen en el "trick-or-treating" (pedir dulces) en Halloween. Esta restricción está en vigor desde 2008 y busca garantizar la seguridad de los residentes.

