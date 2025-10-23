Cinco hoteles ecuatorianos destacan en la Guía Michelin: turismo de lujo en el país

La diversidad natural y cultural de Ecuador conquista al turismo de lujo con estos hoteles reconocidos por la Guía Michelin

Cinco hoteles ecuatorianos acaban de ser incluidos en la selección de la Guía Michelin, marcando un antes y un después en la oferta de turismo de lujo del país. Los distinguidos son Mashpi Lodge, Pikaia Lodge, Casa Gangotena, Hotel Otavalo y Hotel del Parque, todos elegidos por su servicio excepcional, autenticidad y respeto por el entorno.

Dos Llaves Michelin: experiencias excepcionales

Mashpi Lodge, ubicado en el bosque nublado de Pichincha, obtuvo dos Llaves Michelin por ofrecer una experiencia inmersiva en la naturaleza. Este ecolodge de diseño vanguardista combina lujo, sostenibilidad y ciencia. Los huéspedes pueden observar especies únicas, recorrer senderos biológicos y participar en actividades guiadas por naturalistas en un entorno que parece suspendido entre la niebla y el cristal.

En las Islas Galápagos, Pikaia Lodge comparte la misma distinción. Construido sobre un cráter volcánico en la isla Santa Cruz, redefine el concepto de turismo de lujo sostenible. Sus vistas panorámicas, gastronomía con productos locales y excursiones exclusivas convierten cada estancia en un viaje íntimo por el ecosistema que inspiró la teoría de la evolución.

Una Llave Michelin: estancias muy especiales

En el corazón del centro histórico de Quito, Casa Gangotena fusiona elegancia republicana con hospitalidad quiteña. Instalado en una mansión patrimonial frente a la Plaza San Francisco, su restaurante rinde homenaje a la cocina ecuatoriana, reinventando recetas tradicionales con técnicas contemporáneas y un toque de sofisticación.

El Hotel Otavalo, en la Sierra norte, celebra la cultura indígena con autenticidad. En una casona restaurada, combina arte textil, diseño moderno y una atención cercana que refleja la identidad andina. Cada detalle -desde los tejidos hasta los sabores del restaurante- honra la herencia local.

Por su parte, Hotel del Parque, en Guayaquil, ofrece lujo tropical dentro de un entorno patrimonial. Situado en un edificio del siglo XIX rodeado de jardines y manglares, invita a vivir una experiencia de serenidad, gastronomía refinada y arquitectura restaurada con elegancia.

Estos cinco hoteles reflejan la esencia del Ecuador: un país pequeño en tamaño, pero gigantesco en diversidad, hospitalidad y experiencias únicas. Su ingreso a la Guía Michelin confirma que el lujo también puede ser auténtico, sostenible y profundamente ecuatoriano.

