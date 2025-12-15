De la pantalla grande a la moda: los looks de cine que hoy son tendencia

EXPRESIONES reúne los cinco ´'outfits' imperdibles que brillaron en las películas y series de Hollywood

Maryl Streep y Anne Hathaway en 'El diablo viste a la moda'.

Las películas y series no solo regalan drama, suspenso o romance, también despiertan en los fans ese impulso irresistible de copiar el outfit de su personaje favorito. Porque (como siempre) los admiradores no solo siguen cómo se desarrolla la historia de amor o cómo los protagonistas se enfrentan al peligro, sino que están al acecho de inspiración para su próximo look.

Por eso, EXPRESIONES reúne los cinco atuendos más replicados por los fanáticos… esos que saltaron de la pantalla grande directo al clóset de miles.

The Nanny

La elocuente Nana Fine (Fran Drescher) no solo sacó risas a más de uno, también dejó una colección de outfits que iban desde los más extravagantes hasta los más sencillos, siempre usando lentejuelas, encajes y acabados atrevidos que jamás quedaron fuera de la lupa.

Sus atuendos brillaron a lo largo de las seis temporadas de la serie, y nunca la vimos repetir vestuario. Así que, más que inspiración, su guardarropa despertaba una envidia palpable.

Si bien los momentos divertidos fueron cruciales, las prendas se volvieron el aterrizaje perfecto de la personalidad de Fine: alegre, divertida y exótica.

Euphoria

La serie adolescente de HBO Max, que reunió a estrellas como Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Zendaya y Hunter Schafer, también regaló a los fans cientos de outfits contemporáneos. Pero Maddy (Alexa Demie) se convirtió en la reina absoluta del makeup.

Aunque muchos imitaban su estilo provocativo, fue su look de maquillaje el que realmente marcó tendencia, elevando y acentuando su personalidad rebelde.

Stranger Things

Para los amantes de los estilos ochenteros, los personajes de Stranger Things ofrecen a lo largo de la serie una variedad de looks que inspiran conjuntos retro y casuales.

Desde los shorts cortos y las blusas a rayas que usa Will (Noah Schnapp), hasta los grandes moños que acompañan los peinados de Once (Millie Bobby Brown) o Nancy (Natalia Dyer), cada detalle remite a esa estética clásica que a lo largo de las cinco temporadas queda en evidencia.

El diablo viste a la moda

Un clásico que ya tiene segunda parte transformó la moda en un verdadero referente cultural: desde el estilo desaliñado de Andy hasta los looks de alta costura de Miranda Priestly, que inspiraron el power dressing.

Cuando una mujer quiere lucir empoderada, basta con recordar cómo se ve la temida editora y el problema está resuelto.

Mujer Bonita

El icónico vestido rojo de Vivian Ward no solo marcó un antes y un después en la historia del cine, sino que se convirtió en un símbolo absoluto de sensualidad y sofisticación accesible.

Con su escote en forma de corazón, su caída fluida y su tono rojo intenso, el look transformó por completo la imagen del personaje, sellando uno de los momentos más memorables del cine romántico.

