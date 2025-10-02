Fran Drescher tiene su estrella en el Paseo de la Fama: Un repaso por su trayectoria

Fran Drescher, la eterna Nana Fine de Hollywood recibe su estrella en el Paseo de la Fama, regalo de su cumpleaños número 68

La actriz Fran Drescher obtiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el pasado 30 de septiembre, el mismo día de su cumpleaños.

Fran Drescher, la icónica actriz conocida por su rol en The Nanny, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el pasado 30 de septiembre, coincidiendo con su cumpleaños 68.

Esta ceremonia marcó un hito en su carrera, reconociendo no solo sus logros en el cine y la televisión, sino también su activismo y liderazgo como expresidenta de SAG-AFTRA, que es el sindicato de actores más grande del mundo.

El nombre Fran Drescher en letras rosadas se hacía ver en las fotos subidas por Variaty. Esta insignia destaca su trayectoria actoral en películas como Saturday Night Fever, This Is Spinal Tap y Cadillac Man. Ella se suma a los más de 2000 nombres inscritos.

La ceremonia fue transmitida en vivo y declarada el Día de Fran Drescher por la Cámara de Comercio de Hollywood, destacando la estrella de la actriz en la categoría de Motion Pictures y rindiendo homenaje a una carrera que abarca desde cameos juveniles junto a John Travolta hasta comedias de culto.

Maya Spear se 'reúne' con sus padres en varias fotos generadas con IA Leer más

En sus producciones resuenan destacados directores como Francis Ford Coppola y Milos Forman. Sin embargo, fue The Nanny, la serie que cocreó con su exesposo Peter Marc Jacobson, la que la catapultó a la fama global como Fran Fine, la vendedora de cosméticos neoyorquina convertida en niñera de una familia adinerada.

La sitcom, nominada a dos Globos de Oro y dos Emmy para Drescher, sigue siendo un referente de humor familiar y empoderamiento femenino.

RELACIONADAS Gal Gadot recibe un polémica estrella de la fama

La ceremonia, presentada por Jacobson, quien relató anécdotas de su divorcio amistoso en 1996 y su amistad perdurable, contó con maestras de ceremonia de lujo: Nicholle Tom (Maggie Sheffield) y Madeline Zima (Gracie Sheffield), las hijas ficticias de la serie.

"Fran siempre fue honesta conmigo. Fue mi mentora durante mi infancia, de los 14 a los 21 años", confesó Tom, visiblemente emocionada, mientras Zima bromeaba: "Solo ella encontraría la manera de que Hollywood le diera un regalo de cumpleaños".

Fran Drescher poses with Madeline Zima and Nicholle Tom from "The Nanny" at her Hollywood Walk of Fame ceremony. pic.twitter.com/f2TDaSeIXg — Variety (@Variety) September 30, 2025

La trayectoria de la actriz

Drescher debutó en el cine a los 19 años con un pequeño papel como Connie en Saturday Night Fever, en el que bailó con John Travolta en la icónica escena de la discoteca. Este cameo, aunque breve, le abrió puertas en Hollywood. La actriz incluso ha recordado en entrevistas que improvisó líneas para destacar.

Su talento para la comedia emergió con roles secundarios. En American Hot Wax, interpretó a Sheryl, y en The Hollywood Knights, dio vida a Sally, una adolescente en una comedia sobre los años 60, ganándose elogios por su energía juvenil.

Su papel más recordado de esta etapa fue como Bobbi Flekman en This Is Spinal Tap, un falso documental de culto dirigido por Rob Reiner. Su interpretación de una publicista extravagante con líneas improvisadas, se convirtió en un favorito de los fans.

Su despegue en 'The Nanny'

Viviana Salame y Michela Pincay revelan los secretos de El fantasma de mi ex Leer más

El punto de inflexión llegó con The Nanny, inspirada en su vida como una judía neoyorquina de clase trabajadora, Drescher interpretó a Fran Fine, una vendedora de cosméticos que se convierte en niñera de una familia adinerada de Manhattan.

La serie, emitida por CBS, fue un éxito global, con 146 episodios en seis temporadas, nominaciones a los Emmy y Globos de Oro, y un impacto cultural duradero por su humor y representación de la identidad judía.

Además de actuar, Drescher fue productora ejecutiva y coescritora, demostrando su visión creativa. La serie abordó temas como el feminismo y la diversidad cultural con un tono ligero y su química con Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) sigue siendo celebrada en redes como X.

Mientras protagonizaba The Nanny, Drescher lideró The Beautician and the Beast, una comedia romántica donde interpretó a Joy Miller, una estilista que se convierte en tutora en un país ficticio. Aunque recibió críticas mixtas es un clásico de los 90 para los fans.

RELACIONADAS Lili Estefan y Raúl de Molina tienen su estrella en el Paseo de la Fama

También protagonizó otras sitcoms sin el éxito de la primera como Living with Fran y Happily Divorced, esta última basada en su divorcio amistoso con Jacobson, quien salió del clóset como gay. En cine, tuvo roles en películas animadas como Hotel Transylvania, en la que prestó su voz como Eunice y proyectos para TV como The Christmas Setup, un romance navideño LGBTQ+.

Su relación con el cáncer

En el 2000, Drescher fue diagnosticada con cáncer uterino en etapa 1, del que se recuperó después de una histerectomía. Esta experiencia la llevó a fundar Cancer Schmancer, una ONG dedicada a la detección temprana de cánceres ginecológicos.

Su libro Cancer Schmancer, lanzado en 2002, narró su historia y se convirtió en un referente de resiliencia.

Logros que marcaron su carrera

En 2021, Drescher fue elegida presidenta de SAG-AFTRA, representando a 160,000 actores y profesionales del entretenimiento.

Su liderazgo durante la huelga de 2023 resultó en un acuerdo histórico con los estudios, mejorando salarios y condiciones laborales. Pero el 12 de septiembre de 2025 renunció semanas antes de su estrella, dejando un legado de defensa por los derechos de los artistas.

RELACIONADAS Hollywood coloca una estrella de Pavarotti 15 años después de su muerte

Este mismo año regresó como Bobbi Flekman en Spinal Tap II: The End Continues, conectando con su debut en los 80. Algunos usuarios en X incluso hablan de una posible secuela de The Nanny, aunque no hay confirmaciones oficiales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!