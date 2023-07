La actriz y productora Fran Drescher, presidenta de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), ha asombrado a las redes sociales tras su sentido y poderoso discurso. Ella ofreció unas palabras el pasado jueves 13 de julio, al anunciar que los miembros del sindicato se unirían al Writers Guild of America en una huelga, una medida que amenaza con interrumpir las producciones de Hollywood en el futuro inmediato.

Durante seis minutos, Drescher fue muy dura con los “multimillonarios” que dirigen los grandes estudios y servicios de streaming, diciendo que se han olvidado de aquellos “que hacen funcionar la máquina”.

“Lo que ocurre aquí es importante, porque lo que nos está pasando a nosotros ocurre en todos los ámbitos laborales cuando los empresarios hacen de Wall Street y la codicia su prioridad”, dijo.

Juanes está frustrado por la cancelación de su concierto en Nueva York Leer más

Sus poderosas palabras fueron comparadas con una escena de la serie que la llevó a la fama mundial, The Nanny. Aquí, la niñera Fran Fine se niega a cruzar una huelga para darles respaldos a los prostestantes. Así fue como compartieron este clip en el que su personaje se negó a entrar en una de las lujosas fiestas de su jefe porque los ayudantes de camarero estaban en huelga fuera. En el episodio, Nanny Fine le dijo a su jefe (que era director en Broadway) que no cedería, citando las tres reglas de su madre: nunca toques un baño público, nunca lleves aceite de almizcle al zoo y “nunca, nunca, nunca cruces un plantón”.

Los guionistas y actores piden, entre otras cosas, salarios más altos y barreras contra el uso de la inteligencia artificial.

La intérprete también se pronunció sobre que hace unos días fue vista en un desfile con Kim Kardashian el pasado fin de semana en Italia, y explicó que solo estaba trabajando. Mientras que varias personas estaban acusándola de no estar presente en todas las negociaciones del sindicato. Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional y negociador jefe de SAG-AFTRA, la defendió. “Quiero decir que es indignante que hagan eso. Fran estaba trabajando. Que es lo que hacen nuestros miembros. Y para que estos empleadores intenten cínicamente poner a nuestros miembros en contra de Fran, porque ella estaba haciendo un trabajo para el que tenía un contrato, mientras que, por cierto, estaba enfocada en nuestras negociaciones después del horario laboral, trabajando 18 horas o más por día. Es indignante, está mal, es despreciable y deberían avergonzarse de los señalamientos”.

Los actores ya no pueden hacer apariciones en la prensa para promocionar sus proyectos mientras el sindicato está en huelga.