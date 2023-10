'Arropados' por la violencia en Durán

Escenario. Después de las 18:00, Sandra y su hijita de 8 años ya no salen de casa. Se encierran por la ola de inseguridad y violencia.

Valeria tiene apenas ocho años, pero conoce tanto de la violencia criminal que azota a Durán que cuando escucha el sonido de las balas sabe muy bien lo que debe hacer: tirarse al piso y poner sus manos alrededor de su cabeza.

Durán: alcalde denuncia ataque armado contra funcionaria municipal que sale ilesa Leer más

Estas medidas de prevención las aprendió en su escuela, donde cursa el cuarto año de educación básica. La niña y sus padres residen en la cooperativa Modular, perteneciente al circuito Recreo, sector del cantón ferroviario que según los reportes policiales es el que registra más hechos de sangre. Desde enero a septiembre de 2023, de los 226 asesinatos registrados en esta ciudad, 62 han ocurrido en este sector (ver infografía).

A partir del lunes 25 de septiembre las mañanas de la niña transcurren sentada frente a un computador escuchando sus clases virtuales, ya que por la ola de inseguridad su plantel es uno de los seis de esta localidad en que los alumnos estudian a distancia. En las tardes realiza las tareas y ve televisión. Sin embargo, por las noches la intranquilidad se apodera de ella y de sus familiares. Es justamente a partir de las 18:00 que la crueldad con la que actúan las organizaciones criminales se intensifica.

“Se escuchan disparos a cualquier hora del día, pero en las noches da más miedo, porque la oscuridad se vuelve cómplice de estos delincuentes, a quienes no les tiemblan las manos para disparar, aunque haya un niño presente. En mi casa, apenas comienza a anochecer, nos encerramos. Antes, mi hija jugaba en el portal con sus vecinos, mi esposa conversaba con sus amigas. Ahora es imposible”, dice con preocupación Roberto, padre de Valeria.

Le puede interesar: Las muertes violentas se centran en 17 distritos y cinco zonas del país

El hombre, de 41 años, trabaja como guardia de seguridad y tiene turnos rotativos. Su hija y su cónyuge se quedan solas en casa dos días. Por eso siente mayor preocupación cuando labora en las noches. Antes de salir le repite a su esposa cómo cerrar las puertas y los ventanales de su hogar cuando no está.

Nunca pensé vivir una pesadilla así en Durán, es como estar en una guerra permanente. A diario corremos el riesgo de morir. El olvido lo sentimos de todos lados.



Noé Estupiñán

Habitante de Durán

Estos son los planteles que irán a clases virtuales en Durán Leer más

“Vivimos en un segundo piso y eso me da algo de tranquilidad, pero no de seguridad. A mi esposa le recuerdo todos los días que es necesario poner candado incluso en las ventanas. Mientras trabajo, mis pensamientos están con ellas”.

Roberto es guayaquileño y gran parte de su vida residió en el sur porteño, hasta que hace cinco años decidió radicarse en Durán, porque allí reside la familia de su cónyuge. Reconoce que nunca imaginó que la delincuencia iba a calar tanto, y que ahora su mayor deseo es darle un lugar seguro a su familia.

El aumento de crÍmenes hace que los ciudadanos no solo coloquen candados en las puertas, sino palos, muebles y hasta ollas que sirvan de trabas y funcionen como alertas al hacer ruido. Miguel Canales Leon

“He pensado en cambiarme de ciudad, pero la mamá y hermanos de mi esposa viven aquí, tampoco quiero alejarla de sus seres queridos. Lamentablemente, desde hace tres meses la violencia nos ha ido arrinconando. Las acciones de la policía no son suficientes. Ya no podemos salir con nuestros hijos al parque, no sabemos en qué momento se desata una balacera. Estamos en manos de Dios”.

Roberto cuenta que antes de salir de casa y de acostarse a dormir, él y su familia se encomiendan al Señor y oran para que no ocurra ningún hecho violento que ponga en riesgo su vida o la de sus seres queridos.

He vivido siempre en Durán, pero ya no doy más. Convivo con el terror generado por las extorsiones y los secuestros. Durán es el cantón del horror, hay sangre y luto a diario.



Carlota Menéndez

Habitante

Una jornada violenta se salda con 18 muertes en 15 horas Leer más

Otras de las medidas de precaución del guayaquileño es llamar por teléfono a su señora cuando está cerca de llegar a su domicilio. Le dice que esté pendiente y que apenas lo vea bajarse del carro, abra la puerta para que pueda entrar y ponerse a salvo. “Cerca han secuestrado a varios ciudadanos. Los ‘cazan’ cuando se bajan del vehículo y se los llevan para luego extorsionar a sus familiares. Suelo regresar después de las 19:00 y a esa hora casi todos los negocios están cerrados, más que nada las tiendas. Por ahí se puede encontrar una que otra farmacia abierta. Estas son las que pagan ‘vacuna”, afirma.

Sandra, esposa de Oswaldo y madre de Valeria, manifiesta que la violencia que sacude a su tierra natal ha crecido tanto que por seguridad, tanto en su casa como en la de sus familiares que también residen en este cantón, duermen en las habitaciones más distantes a la puerta o a alguna ventana. “Los delincuentes usan fusiles y disparan a las casas, no se puede vivir en paz. Hace una semana hubo una balacera cerca y mi hija temblando me dijo: Mami, tirémonos al piso”.

Lea también: La inacción del Gobierno se refleja en las aulas vacías

Después de las 19:00 las calles de Durán lucen desiertas. Los negocios cierran. Son escasos los que transitan. Miguel Canales Leon

Educación virtual, la válvula de escape que aleja el aprendizaje Leer más

En un sector de la cooperativa Oramas González, que pertenece al circuito Divino Niño, el segundo con más muertes violentas de Durán, los habitantes de un barrio han implementado sus propias medidas de seguridad. Cuentan con un chat comunitario y un sistema de alarma para poder conciliar el sueño con algo de tranquilidad, cuenta José, uno de los residentes.

El hombre, oriundo de la provincia de Chimborazo, relata que antes de acostarse pone candado a la puerta y en el cerramiento, hecho con planchas de zinc, coloca un tronco y un mueble, de manera que si algún malandrín quiere entrar, el ruido los alerta.

“Solo en este sector en la última semana han matado como a 10 personas. Cuando mis hijos escuchan los disparos, se ponen a llorar, gritan, no quieren dormir. Hoy solo tratamos de sobrevivir a esta pesadilla”.

Antes de descansar, Roberto, Sandra y su pequeña hija le piden a Dios que proteja de ellos y de sus familiares. Miguel Canales Leon

Mil uniformados más para el patrullaje

Una agenda atípica. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó el cantón Durán para anunciar que 1.000 uniformados serán parte de las operaciones conjuntas de esa ciudad. Se trata de 500 hombres y mujeres de la Policía Nacional y otros 500 de las Fuerzas Armadas.

Luis Chonillo: "No hay garantías para trasladarse desde la casa a la escuela" Leer más

El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que durante la última semana las muertes violentas se redujeron de 37 a 5 y volvió a insistir en que los sangrientos asesinatos son en 95 % por violencia criminal. Es un argumento que enoja a la ciudadanía, que critica al presidente por “no tomar en cuenta a las víctimas colaterales y el encierro” al que está sometida la población para protegerse.

LEE TAMBIÉN: Luis Chonillo a Lasso: "Exigimos acciones radicales, Durán no aguanta más"

A decir de Zapata, estas intervenciones, que se harán con vehículos blindados, ayudarán a que la ciudadanía se “sienta calmada”. La comunidad duda de que sea así sin un plan integral.

Al cierre de esta edición se informó que hubo detenidos, aunque no se precisó cuántos. Lo propio con las armas decomisadas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!