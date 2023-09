La inacción del Gobierno se refleja en las aulas vacías

En colegios de La Ladrillera no asistieron los estudiantes por inseguridad.

Dejó de ser una alternativa no ir a las clases por la inseguridad. Es lo que se evidenció ayer 22 de septiembre en un recorrido que hizo este Diario por el sector de La Ladrillera, al noroeste de Guayaquil, en donde cuatro planteles educativos no recibieron a sus estudiantes.

Lo que debía ser un aula movida por la participación de profesores y estudiantes, se convirtió en un escenario desolador. El sinsabor era evidente y el miedo lo intentaban aplacar pegando una hoja con oraciones religiosas en la puerta principal del colegio Simón Bolívar.

Colegios de La Ladrillera lucieron vacías por inseguridad CHRISTIAN VINUEZA

“Tenemos clases y están los profesores, son los padres que no quieren traer a sus hijos por miedo a las balas”, contó el guardia de seguridad del establecimiento. Y es que la decisión lo produjo la muerte de un “duro” (líder de una banda delictiva) que se suscitó a pocos metros. “El movimiento se complica y deja de importar si es en la mañana, tarde o noche”, agregó.

Si se camina un poco más allá se observa un panorama similar: el colegio Réplica 28 de Mayo cerrado y sin presencia de estudiantes. No se trata de que se haya suspendido las clases, “es el miedo que no permitirá que regresen los estudiantes”, afirmó un encargado de la institución.

Lo mismo ocurre en la Unidad Educativa Fiscal Violeta Luna Carrera, que cuenta con 1.600 alumnos y de los cuales solo 20 a 30 niños asistieron; mientras que el viernes, no hubo asistencia.

“Lo que ocurre es que el miércoles 20 de septiembre estábamos en clase y se escuchó balas en la esquina. Lo que hicimos fue el protocolo de tirarnos al piso”, comentó un docente de esa institución.

A pesar de ello, las clases se mantienen y los profesores acuden con normalidad. “Nosotros estamos asistiendo. Esto que ocurre aquí (La Ladrillera) con la ausencia de estudiantes es recién hoy; ayer asistieron normal”, expresó una docente.

Extorsión UNE- Guayas conoce que al colegio Milton Reyes, ubicado en El Recreo, le pidieron “vacuna de 4.000 dólares”.

Es real que el miedo escala fibras sensibles de los padres de familia y que, a pesar de las necesidad tecnológicas, prefieren no exponerse al peligro. “Soy la representante de mi hermana y es su primer día de clases y es feo lo que se vive, pero me acerco a la escuela para poder saber si hay o no hay clases, aunque todo está vacío”, argumentó un representante de una estudiante.

Este caso no es aislado a la realidad que viven los habitantes del cantón Durán. Por ejemplo, la Unidad Educativa Particular Francisco González Suárez suspendió el 19 de septiembre las clases por 48 horas. La medida fue tomada tras los asesinatos registrados en ese cantón que, en tan solo un día, se registraron 16 muertes violentas.

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, hizo al Ministerio de Educación un “llamado urgente a la implementación de la educación virtual en las instituciones educativas del cantón como medida preventiva”, en medio de la ola de violencia que incluso el burgomaestre ha sido víctima directa.

Pocos estudiantes se acercaban a preguntar sobre las clase CHRISTIAN VINUEZA

Sin embargo, a criterio de la ministra de Educación, María Brown, no hay justificación que sostenga el pedido de Chonillo sobre la educación virtual en el cantón porque, tal como lo dijo en una entrevista radial, “la educación presencial debe ser la prioridad en cualquier contexto”.

Es más, aseguró en otra entrevista que los casos de los 146 niños y adolescentes (de entre 4 y 18 años de edad) que han perdido la vida en hechos violentos, como ajustes de cuentas y tiroteos, no se suscitaron dentro de una institución educativa.

Esa postura la sostienen en un comunicado que le enviaron al alcalde Chonillo en donde le indicaban que las instituciones educativas cuentan con el ‘Plan Nacional Escuelas Seguras’ y el ‘Protocolo de actuación en infracciones cometidas dentro del Sistema Educativo’, que tienen la finalidad de coordinar la implementación de acciones de prevención del delito y la violencia social.

Los docentes asistieron a los establecimientos educativos, a pesar de que no hubo asistencia de estudiantes CHRISTIAN VINUEZA

“Lamentablemente no está funcionando el plan de escuelas seguras ya que como dicen los padres de familia y compañeros docentes, los policías van un ratito al plantel (en algunos casos) se toman fotos de que han estado en el establecimiento y se retiran”, aseveró Bolívar Potes, presidente de la Federación Unionistas de los Trabajadores de la Educación del Ecuador (FUTE).

Entonces, ¿la solución es enviar a los estudiantes a clases virtuales?

Para Hilario Beltrán, presidente de UNE-Guayas, no cree que sea la mejor opción “porque nadie reemplaza a un maestro”, pero por los niveles de inseguridad que no dan tregua, “lo veo necesario”. A pesar de ello, Beltrán asegura que en un mapeo que realizó el gremio “casi todas las escuelas del sector rural de Durán no cuenta con internet y en otros casos con computadoras o celulares sofisticados”.

Potes, por su parte, no comparte la idea de que los estudiantes dejen la presencialidad como alternativa de escape a la criminalidad “la mejor educación es la presencial, pero no puede suplirse y solo por esta situación armar un plan de contingencia”.

En las estrategias del Ministerio de Educación se contemplan el despliegue de los servidores policiales directivos y presencia policial en los exteriores de las instituciones educativas priorizadas durante el ingreso y salida de los estudiantes. “Proteger y reforzar la escolarización de los menores constituye una de las mejores opciones para protegerlos del tráfico de niños, del reclutamiento, de la prostitución o del matrimonio infantil”, reza en el documento de la institución.

PARA SABER

Estado de Excepción. El presidente Guillermo Lasso decidió que Durán entre en estado de excepción por “grave conmoción interna”.

Clases virtuales. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, solicita que las clases sean virtuales y recordó la muerte de tres menores en el cantón.

Ministerio de Educación. La entidad respondió que las muertes de menores han sido fuera de los planteles.

