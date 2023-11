Guayaquil: La voz de la academia se suma con ideas de paz para la ciudad

Insostenible. Rejas, cámaras, guardianía privada, botón de auxilio, son parte de las medidas de seguridad que la ciudadanía ha adoptado para no ser víctima de la delincuencia común o del crimen organizado. No obstante, a pesar de todas esas medidas que se aplican en todos los sectores, los robos, asaltos, extorsiones tipo ‘vacuna’, secuestros y muertes violentas continúan desmesuradamente, en medio de acciones gubernamentales que no logran disminuir esa escalada de violencia sin precedentes que vive no solo Guayaquil sino el país.

El sector educativo ha sido uno de los más afectados, con atentados explosivos vinculados a extorsiones a maestros, especialmente de escuelas y colegios. En una segunda entrega de cómo la sociedad lucha contra la inseguridad, EXPRESO conversó con la Academia para conocer cuáles son las medidas que han tomado desde esos espacios, o cómo contribuyen para conseguir un poco de paz y tranquilidad en nuestra sociedad. Este Diario impulsa un conversatorio sobre seguridad que estará a cargo de Rafael Nieto Loaiza, exviceministro del Interior y de Justicia de Colombia, para el próximo 14 de noviembre.

Con cautela, los consultados expusieron lo que están desarrollando, pero concuerdan en que todo apunta principalmente a la prevención.

El doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad Espíritu Santo (UEES), menciona que están coordinando proyectos con la Empresa Pública de Seguridad de Guayaquil, además de trabajar con la Alcaldía de Samborondón, como parte de un grupo que constituyó el alcalde de esa jurisdicción. “Somos el Gran Guayaquil... todos debemos ser conscientes que vivimos en la misma situación, se trabaja en políticas de seguridad. Cada uno aporta desde su especificidad, lo importante es la coordinación, que se tenga un mismo libreto y que todos estén participando”, considera.

Detalla que dentro de la entidad han tomado una serie de medidas para la comunidad estudiantil como: el uso obligatorio del carné que es digital, cámaras de seguridad, cambios de horarios de clases, difusión de instrucciones preventivas entre las que se incluyen: no contestar números desconocidos, no dar información personal en redes, no verse en determinados horarios y sitios públicos, cambiar itinerarios.

“La comunidad universitaria tiene que tener conciencia que tiene que cuidarse; y, obviamente, hacer uso de una serie de herramientas para ellos, pero lo fundamental es que las personas tomen conciencia de la época que lamentablemente se vive y de acuerdo con ella proceda”, señala el catedrático, al añadir que la policía ha instruido tanto a los estudiantes como al personal de la entidad, incluso sobre temas más especializados, como llamadas de extorsión.

Todo esto, insisto, debe hacerse en una atmósfera donde haya prevención, la conciencia;y, por tanto, no haya lugar al miedo o sensaciones de inseguridad, porque... las complica...

Joaquín Hernández

rector de la UEES

Joaquín Hernández

rector de la UEES

“Todo esto, insisto, debe hacerse en una atmósfera donde haya prevención, la conciencia y por tanto no haya lugar al miedo o sensaciones de inseguridad, porque eso lejos de ayudar a afrontar situaciones difíciles, las complica”, señala Hernández al destacar que también se imparten materias de Ética, de Desarrollo Sostenible, para “hacer pensar al estudiante el porqué estamos como estamos, o qué deberían pensar para evitar que se den situaciones como estas, que son producto de dos, tres décadas en que la presencia del Estado se ha venido disminuyendo, hay una verdadera pérdida de respeto a los valores...”, sostiene.

La ciudadanía pide mayor patrullaje tanto de la Policía como del Municipio. CARLOS KLINGER

La Universidad de Guayaquil (UG) también ha tomado medidas de seguridad que, a decir del doctor Francisco Morán Peña, rector de la entidad, han permitido que más del 97 % de la comunidad educativa se sienta segura de los procesos que ejecutan.

“Después de la pandemia, se realizó primero un estudio de pertinencia sobre la seguridad que tiene la universidad en sus diferentes predios. En su predio principal, con más de 30 hectáreas, se resolvió una seguridad mixta entre la guardianía privada y la guardianía propia de la institución, dando en estos dos años y medio un excelente resultado...”, para más de 60.000 estudiantes y más de 4.500 colaboradores, asegura el rector.

... con la Senescyt estamos haciendo algunas actividades que ayuden a socializar la forma en que debemos protegernos, de manera particular, dentro de nuestros lugares o comunidades Francisco Morán

rector de la UG

rector de la UG

Añade que también han coordinado con la zonal correspondiente y el Municipio de Guayaquil sobre la seguridad en los exteriores de los predios universitarios y con la Senescyt se desarrollan algunas actividades que ayuden a “socializar la forma en que debemos protegernos de manera particular dentro de nuestros lugares o comunidades donde residimos, en todo caso un proyecto permanente que tiene la Universidad y que se lo está llevando desde la universidad”, y sus exteriores.

Pero, para entender esa violencia delictiva que vivimos actualmente, la Universidad Casa Grande puso en marcha una encuesta ciudadana. “Como Universidad tenemos un proyecto de vinculación con la comunidad destinado a la institucionalización de un Observatorio de Políticas Públicas Ciudadano. Hemos trabajado en una fase de capacitación, ahora estamos constituyendo el observatorio y este grupo de jóvenes está muy interesado en entender estas dinámicas sociales que están atrás de este fenómeno grave de inseguridad”, explica la magíster Jéssica Quintana, directora general de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Sociedad.

El detalle Peligro. Guayaquil es el cantón que registra la mayor cantidad de muertes violentas, un 35 % de los crímenes a nivel país.

Lo que se busca a través de la encuesta, añade, es identificar las percepciones que tiene la ciudadanía sobre el problema de inseguridad en el cantón Guayaquil, identificar además qué nivel de conocimiento tiene de los planes de seguridad del Municipio y luego, para entender cómo funciona el plan, poder ayudar e incidir en la política pública, en la manera en que sea posible.

“La Academia, en general, está perpleja frente a esta situación. Estamos tratando de entender estas dinámicas que hay a través de este fenómeno que ha cambiado, que está cambiando cada día, que tiene otras causas y otros efectos. Estamos frente a un momento en que los grupos de crimen organizado están captando adolescente, niños a partir de 10, 11 años para que formen esos grupos, lo que nos tiene enormemente preocupados”, asegura Quintana, por lo que a través de la Red Universitaria de Vinculación con la Comunidad mantienen reuniones de trabajo para identificar planes o proyectos que permitan trabajar desde la prevención y promover una cultura de paz.

