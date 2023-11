La violencia se extiende a Durán Chiquito con una matanza

“Pensábamos que era un atentado al tanque elevado del agua potable de nuestro recinto. Después de media hora de la balacera nos enteramos de que había cuatro baleados”. Es lo que narraron los pobladores del recinto Durán Chiquito, del cantón Salitre, a la policía de la localidad con respecto a la masacre que se registró en el sector, la noche del viernes 3 de noviembre.

A las 10:00 de este 4 de noviembre, los peritos de Criminalística de Daule recogían en los alrededores del tanque siete casquillos percutidos 9 milímetros y donde Francisco León Quinto, Stalin Aguirre Reyes, Darwin Martínez Quinto y Ángelo Reyes Morales, estuvieron con vida hasta las 20:00 de ese viernes, reunidos frente del malecón de Salitre, provincia del Guayas.

Ocho sujetos a pie y en varias motocicletas llegaron violentamente donde estaban los amigos reunidos y sin darles tiempo a correr les dispararon en las cabezas. Los cuerpos quedaron boca arriba y boca abajo, alrededor de la infraestructura. Una quinta persona quedó gravemente herida.

Tras cometer la masacre, los gatilleros fugaron en las motocicletas y otros en una canoa a motor por el río Vinces, con dirección al recinto Bocana de Abajo.

Los disparos alarmaron a todo el recinto y los pobladores se volcaron de inmediato a la escena del crimen, para indagar quiénes eran los ejecutados, que residían en la cooperativa de vivienda Pueblo Nuevo, de la cabecera cantonal y en los recintos Candilejo y La Victoria.

La policía acordó el sitio para hacer un barrido y encontrar indicios para las investigaciones. Alex Lima

Un verdadero drama se vivió en la morgue local, cuando sus familiares los reconocieron. Entre lágrimas y sollozos solo pedían a la Policía y a la Fiscalía esclarecer sus muertes, ya que según ellos “los muchachos no tenían enemigos, ni problemas con nadie”.

El mayor Galo Bustillo Mena, subjefe del distrito policial de Salitre, detalló que los acribillados estaban consumiendo sustancias prohibidas, cuando fueron asesinados. “Presumimos que les hicieron seguimiento a los amigos”.

León, de 21 años, era de Candilejo; Martínez (23), de la Victoria; Reyes (19) y Aguirre (24), de Pueblo Nuevo. Mientras, Wellington León, de 20, quien resultó gravemente herido en la emboscada mortal, luchaba por su vida en una casa asistencial del cantón, según dijo un familiar de los fallecidos.

Andrea Cercado, quien tenía tres meses unida a Darwin, contó a EXPRESO que a las 17:00 del viernes él salió a pie del recinto La Victoria, con dirección al centro del cantón para jugar fútbol. De ahí no supieron nada más, hasta después de tres horas que vio las fotos de su ropa en las redes sociales y se enteró de que estaba muerto en aquel lugar. Asegura no conocer a los otros asesinados.

Hallazgo Cajas de fósforos y una aparente pipa encontró la policía en el sitio donde fue acribillado el grupo de amigos, en el recinto Durán Chiquito.

“Desde hace un mes, mi esposo trabajaba en Guayaquil de albañil y por el feriado estaba libre. Toda la felicidad de mi vida se me va para siempre. No teníamos hijos, pero la alegría reinaba en nuestro hogar”, aseguró la viuda.

David León expresó que su sobrino Francisco salió de Candilejo en una bicicleta, cerca del mediodía del viernes, para hacer una compra en Salitre y no retornó más a su casa. Deja en la orfandad una niña de 2 años y se dedicaba a la agricultura. “Esta masacre no fue por robo, deducimos una venganza. Mi sobrino no tenía problemas, no sabemos por qué los mataron a bala”, manifestó el familiar.

