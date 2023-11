El crimen toca ahora a la ‘zona vip’ de Playas

“Sabemos que los muertos hay a cada rato, pero nunca imaginamos que la violencia llegaría hasta el malecón; ¡esto es terrible!”, comentó un turista que caminaba por esa zona en horas de la madrugada del viernes 3 de noviembre, mientras veía el cadáver de un hombre al pie de su vehículo, asesinado minutos antes.

Según personas que vieron el acto criminal, la víctima, identificada como Carlos Alberto Tello Chila, se encontraba conversando con unos amigos desde el interior de un vehículo Explorer, color plateado de placas IBB 4221, alrededor de las 02:15, en la calle Aurelio Yépez, entre la avenida Jaime Roldós Aguilera y Malecón Jambelí. Una zona considerada vip, en pleno centro turístico y comercial de la ciudad.

En esas circunstancias llegaron dos hombres encapuchados en una motocicleta y dispararon en reiteradas ocasiones contra Tello Chila. Tras la balacera, los sujetos huyeron haciendo disparos al aire.

Según un informe preliminar de la policía, el crimen fue en la modalidad de sicariato; el cuerpo de la víctima tenía varios orificios de entrada a la altura del pecho, producidos por armas de fuego.

Esperamos que, con este suceso, el turista no se nos vaya en este feriado, se asustan... Juan N.

habitante de Playas

El hecho mantiene conmocionado al comercio y turismo, ya que ocurrió en pleno sector del malecón y la avenida Jambelí, lo que atemoriza a los habitantes al ver que ni en el centro de la ciudad se salvan de ese tipo de atentados. Los negocios y turistas se sienten desprotegidos. “Esperamos que, con este suceso, el turista no se nos vaya en este feriado, porque de seguro muchos ya han de estar pensando en regresar o no venir”, dijo el dueño de un hotel, quien por seguridad no dio su nombre.

El pasado 31 de octubre, en pleno centro de la ciudad, fue asesinado otro hombre también al estilo sicariato, por dos individuos que se movilizaban en moto. Al siguiente día, llegó el ministro del Interior, Juan Zapata; y, en una reunión que tuvo con el alcalde Gabriel Balladares, prometió que en 15 o 30 días llegarán 8 patrulleros y 40 policías más, para dar seguridad a Playas.

Hasta el cierre de esta edición, gran cantidad de turistas llegaban al cantón, mientras el Municipio levantaba una tarima en el malecón, para brindar, en la noche del 3 y 4 de noviembre, un espectáculo artístico para los turistas.

Percance. Una persona que hacía turismo se ahogó el jueves 2 de noviembre. Néstor Mendoza

Otra situación que se registró la tarde del 2 de noviembre, fue con un turista que se ahogó, por el kilómetro 10,5, en la vía a Data de Villamil. El hombre había llegado con unos amigos desde Guayaquil a pasar el feriado en Playas. Según testigos, el bañista fue arrastrado por olas; y, aunque trataron de salvarlo, no se lo pudo rescatar. Los parientes prefirieron no dar el nombre del fallecido.

