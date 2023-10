Caso radares: Alcalde de Playas se va en contra de la CTE

“No voy a permitir ni un solo radar en Playas. Mi posición es firme, estamos a favor de nuestra gente y en contra de estas decisiones que afectarían al turismo”, enfatizó ayer el alcalde de Playas, Gabriel Balladares, en una rueda de prensa que realizó con el COE para hablar de los equipos y de las acciones que se tomarán para resguardar al balneario de El Niño.

La reunión tuvo lugar un día después de que la comunidad y la Alcaldía impidieron que la CTE instale fotorradares en la vía Progreso-Playas, hasta Posorja y la comuna Engabao.

Balladares, como lo había anunciado el pasado 18 de octubre, ratificó que el contrato que existe entre el Cabildo y la CTE fue firmado en la anterior administración por el entonces alcalde, Dany Mite, sin haberse hecho un estudio al respecto.

Que no se socializó el tema; que tampoco hubo ningún plan estratégico para implementarlos; que el contrato tiene vacíos legales, porque incluso no fue elevado al portal de Compras Públicas, dijo. Y adelantó que informará del caso a la Contraloría.

Para la ciudadanía, que coloquen los equipos no está mal, siempre que haya estudios técnicos que confirmen dónde deben estar. “Si tuviera la garantía de que, a diferencia de lo que pasa en todo el país, aquí darán un resultado correcto, no me opondría. Pero dudo que Playas sea el sitio privilegiado en donde, por primera vez, no estarán mal calibrados”, manifestó Richard Ronquillo, residente de la localidad.

