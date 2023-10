Playas: transportistas impiden la colocación de radares por falta de permisos

Los transportistas de Playas se opusieron este 18 de octubre a la instalación de fotorradares en la vía Progreso-Playas que estaban siendo colocados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Los gremios llegaron hasta el destacamento de la CTE, frente al cual se estaba poniendo fotorradares, donde impidieron su instalación.

Minutos después de la intervención de los conductores, llegó el alcalde Gabriel Balladares, quien pidió al equipo técnico que realizaba el trabajo, la autorización para colocarlos.

Posteriormente ños radares fueron retirados Nestor Mendoza

Los trabajadores le mostraron el documento donde mostraba la aprobación del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Playas, en convenio con la CTE para la instalación de estos elementos.

A lo que Balladares negó haber firmado dicho convenio y dispuso el cese de la instalación de los fotorradares y el retiro de los ya instalados durante el operativo de los técnicos, pues tampoco habría sido socializado esto, aseguró el funcionario.

Hasta el cierre de esta edición, la CTE no dio un pronunciamiento ante el suceso.

Leopoldo Ayala, miembro del gremio de taxista dijo que los foto radares solo se prestan para sanciones supuestas, que ellos no cometen, no son precisos cuando toman las imágenes de los vehículos, y sancionan a quienes no son infractores.

