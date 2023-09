Radares: una mujer de 64 años se suma a la lista de afectados

Increíble. Una mujer de 64 años denunció a EXPRESO lo que considera una vulneración a sus derechos. Confiesa que luego de ver el video de Juan Llerena, el ciudadano que denunció, como publicó EXPRESO, haber sido multado 34 veces por exceso de velocidad en menos de nueve meses, se dio cuenta de que no era la única persona que estaba sufriendo por los fotorradares de la vía a la costa.

Gloria Bedoya, la ciudadana afectada, llegó hasta las instalaciones de este Diario para pedir que su caso sea revisado, indicando que había sido sancionada en 44 ocasiones por el mismo radar. La mujer mostraba con evidencias que había pagado esa cantidad de multas de tránsito.

EXPRESO comprobó que efectivamente fueron 44 multas pagadas y que estaba una pendiente. De ese número, 39 se habían dado en la vía a la costa y 29 exactamente en el mismo punto que Llerena denunció a este Diario.

“Esto no puede ser tanta coincidencia. Es injusto lo que las autoridades están haciendo con la ciudadanía. Nos están quitando demasiada plata, no tenemos por qué tolerar más”, dijo con un tono delicado, pero demostrando su malestar por haber tenido que pagar cerca de 3.000 dólares “injustamente”.

He preferido pagar pronto para tener el descuento, pero no he ido a velocidad. Hay un error en el radar.



Gloria Bedoya,

perjudicada

“Soy una persona mayor, yo jamás ando a velocidad. Es más, mis hijos me activaron un bloqueo de velocidad que no me permite ir a más de 89 kilómetros por hora. Por más que yo acelere, no puedo y ni sé cómo desactivar eso. Yo jamás he infringido la velocidad permitida y estoy 100 % segura de eso”, reclamó Bedoya, que incluso pidió al equipo de EXPRESO realizar una prueba en su vehículo en el fotorradar ubicado en el kilómetro 18,5 de la vía a la costa, justo frente al paradero turístico de Puerto Hondo.

Durante el recorrido, se verificó que la conductora no podía superar los 89 kilómetros por hora. Aplastó el acelerador una y otra vez, pero la velocidad no se incrementó.

Multa La multa que estipula la Autoridad de Tránsito Municipal por exceder el límite de velocidad es de 135 dólares.

“Ahí está el radar, aparentemente marca la velocidad correcta, pero luego te mandan la multa”, lamentó.

Bedoya calificó las fotografías con las que se aplican las multa como “sospechosas” y duda de su procedencia. “Me citan a las dos de la tarde y la foto se ve completamente oscura, como si fuera de noche. ¿Cómo es eso? No tiene sentido”, analizó.

2023. Entre enero y julio se registraron 111.038 multas por fotorradares. Solo en el dispositivo cuestionado se reportan 7.458.

Para Llerena, esta es una prueba contundente de que hay irregularidades. “No puede ser que la multen tanto. Es lamentable. A su caso y al mío se suma una comunidad completa que tiene el mismo problema. Somos cientos de perjudicados, ¿y las autoridades dicen que no hay error? Están mal. Deben hacer algo urgente, reconocer el mal que hacen”, exigió el ciudadano, que confesó haber llorado al enterarse del caso de Bedoya.

Es evidente que hay un error, somos cientos de perjudicados. La autoridad debe hacer algo urgente.



Juan Llerena,

perjudicado

“Me puse a llorar de la indignación. Me da tanto coraje ver cómo le meten la mano al pueblo. Yo soy un joven que tiene redes sociales y que puede quejarse por ahí, pero ella ha pagado todo injustamente. Ha pagado porque el proceso es engorroso. Vamos a juntarnos para que las autoridades hagan algo”, sentenció.

Gloria Bedoya con todas las multas pagadas (44) ha gastado cerca de $ 3.000, sin contar los gastos administrativos. Freddy Rodriguez

La Autoridad de Tránsito Municipal dijo anteriormente a EXPRESO que los radares funcionan bajo lo permitido por la ley. Sin embargo, esta Redacción insistió sobre el tema para consultar por este caso en particular, pero no hubo contestación.

¿Qué respuesta hay ante las multas de Gloria Bedoya? ¿Por qué si ven que ha pagado una multa tras otra no le facilitan el proceso para impugnar? Ella denuncia que no recibe asesoramiento de su personal, ¿es verdad? ¿Qué tipo de detalles tiene en torno al caso? Que haya una denuncia más en torno a un dispositivo específico, ¿no confirma acaso que el aparato es el que podría estar mal? Esas fueron algunas de las preguntas sin respuesta.

Mientras su situación se soluciona, Bedoya ha decidido no pagar una multa más, que es lo mismo que le ha recomendado su entorno.

“No me sobra el dinero, pero he preferido acogerme al descuento por pagar en los primeros días que tener que pagar después o pagarle a un abogado para que me lleve el caso. Tengo las de perder. Todos saben cómo actúa la ATM. Varias veces intenté impugnar, pero me tocó pagar más. Es injusto. Todo esto que pasa es injusto”.

Descuento Si el pago de la multa se realiza en los primeros 20 días desde la notificación, se cancela el 50 %, es decir $ 63,5.



Sin embargo, para Eduardo Estrada, quien ganó 10 impugnaciones a los fotorradares, rendirse no es una buena salida, aunque comprende que por lo demorado que es el proceso las ganas de ‘tirar la toalla’ son fuertes.

“Al pagar se admite el error y si mañana, Dios no quiera, hay un accidente, en su historial constará que se pagaron tantas multas. Lo mejor es demostrar la inocencia. La mafia de los radares debe acabar en el Ecuador”, enfatizó Estrada, que se ha puesto a las órdenes de los perjudicados para luchar juntos.

Bedoya exigió a las autoridades revisar el dispositivo que, según sus cálculos, le ha quitado cerca de $3.000. “Por favor, pedimos que las autoridades hagan algo. Ya somos muchos reclamando exactamente lo mismo. Necesitamos que se verifique ese radar o que se lo elimine, porque no podemos seguir así”.

