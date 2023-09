“Los fotorradares solo buscan recaudar dinero del pueblo”; “Esto es un negociado descarado”; “Vamos a tumbar esos radares tramposos, lo juro”, “Ya basta de robos, señores de la ATM. Históricamente han robado y no hay quien los pare. Ayuda...”; son solo apenas algunos de los cientos de comentarios que emiten los guayaquileños, tras enterarse de lo que está viviendo Juan Llerena, el hombre que ha recibido 36 multas por fotorradares en menos de 9 meses. Un caso que hace apenas unos días fue publicado por EXPRESO, y que hoy sale a la luz otra vez, al llegar a esta Redacción más denuncias en torno al dispositivo causante de los dolores de cabeza de Llerena, ubicado en el kilómetro 18,5 de vía a la costa, justo frente a los comedores de Puerto Hondo.

A estas quejas se suman las de, al menos, otras 500 personas que, como quedaron registradas en las redes de EXPRESO, aseguran sentirse “estafados por los fotorradares”. Lo curioso es que si bien hablan de las falencias de los dispositivos en varios puntos de la ciudad, el reclamo colectivo apunta al dispositivo de vía a la costa.

Ante las constantes quejas, EXPRESO consultó al Municipio sobre esta particular situación, sin embargo, la respuesta enviada por la autoridad vía correo electrónico, dejó ver que no se reconoce error de ningún tipo en el fotorradar denunciado.

Nos están estafando y solo se quieren lavar las manos. Me multaron 6 veces en 5 meses. Es injusto lo que hacen. María C.,

“El informe técnico no evidencia que existan fallas técnicas en el radar SPC1450, que determinen una operación inadecuada en el control de velocidad de los vehículos que transitan en vía a la costa; más allá de que se cumple la tolerancia permitida en este tipo de equipos”, firmó Édgar Lupera Valencia, director de Gestión de Infracciones y Servicios de Tránsito; añadiendo además que entre el 1 de enero al 31 de julio pasado, de las 111.038 infracciones generadas, el 97 % de las infracciones no ha registrado procesos administrativos ni judiciales y el 3 % ha sido impugnado.

Esta respuesta indignó a algunos de los denunciantes, que aseguran sentirse perjudicados por las multas registradas. “Esto no es otra cosa que un insulto a nuestra inteligencia, no puede ser posible que digan que no hay ningún error. Entonces, los cientos de personas que reclamamos estamos locos. Ese radar, el de vía a la costa, multa hasta cuando no pasan carros. Yo mismo lo he comprobado”, dijo molesta Emilia García, una conductora que reside en Los Ceibos, pero por trabajo viaja constantemente a esa zona.

Para otra conductora, que solicitó mantener su nombre en anonimato, por seguridad (advierte que no confía ya ni en las autoridades), la ATM solo “se lava las manos con esa respuesta que es imposible de creer”.

La conductora cuenta que de enero a mayo tuvo 6 multas en el mismo radar. “Yo conduzco con limitador de velocidad. Es imposible que me multen, pero lo han hecho. Nos están estafando y solo se quieren lavar las manos con sus respuestas”, sentenció.

Por su parte, Llerena ve insólito que se responda que no hay error. “El señor Lupera mismo estuvo sentado en mi carro y comprobó que hay fallas en los radares. Él mismo lo confirmó, pero ahora dicen que no hay ninguna falla. Es insólito”, dijo indignado este ciudadano, quien apeló en el proceso de acción de protección, que fue negado.

Llerena, además, denuncia que el dispositivo fue manipulado justo antes de la revisión técnica. “Se suponía que yo iba a estar presente en la revisión, tras los reclamos que hice, pero personal de la ATM fue horas antes de la pactada a manipularlo y cuando me entregan el informe técnico, supuestamente, no hay errores, algo que no es así”, explicó, y advierte que volverá a impugnar.

Denuncia. Juan Llerena grabó cuando el dispositivo fue “manipulado”, antes de que su auto fuera sometido a una prueba. CORTESÍA

“A mí me admitieron que a las personas que circulan a 70 kilómetros por hora también se les toma fotografía. ¿Eso para qué? La ATM hace muchas cosas que se prestan para suspicacias”, sentenció.

EXPRESO pudo conocer que el radar cuestionado registró 7.458 multas solo entre enero y julio de 2023.

Para Eduardo Estrada, quien le ganó 10 juicios de impugnación a la ATM, lo ideal es poder contar con una cámara para probar la inocencia. “La primera multa me tomó por sorpresa y no tenía defensa, pero luego con la cámara demostré que era inocente”, explicó a este Diario, sugiriendo que para evitar sanciones injustas se ‘invierta’ en una cámara.

“Este negociado de la ATM debe detenerse porque no es justo que se paguen multas injustas. Yo estoy a la orden para ayudar con mi experiencia para quienes sean víctimas de los fotorradares. Este es un problema que afecta a todos y no hay que permitirlo más”, señaló Estrada.

