El cobro de 36 multas por fotorradares genera hasta delirios a conductor

Con una evidente amargura y hasta impotencia, el conductor Juan Llerena, quien ha sido multado en 36 ocasiones, en menos de 9 meses, relató a EXPRESO el inmenso perjuicio económico y psicológico que le han ocasionado los fotorradares de velocidad.

El hombre, de 34 años, expuso su caso en redes sociales, donde recibió el apoyo de muchas personas que aseguraron haber sido multadas injustamente. Todo comenzó tras comprar su vehículo, en diciembre de 2022, con las dos primeras multas que le llegaron en apenas 48 horas.

“En diciembre, me compré mi carro y desde el 24 ya me pusieron una multa y luego el 26 la segunda. Asumí que pude haberlas cometido, así que las pagué; pero luego empezaron a caer constantemente, así que noté que había algo raro en el asunto”, cuenta Llerena.

Detalla que han sido un total de 36 multas que ha recibido, por supuesto exceso de velocidad, de las cuales ha pagado dos, pero en el resto se encuentra luchando por demostrar su inocencia.

El 90 % de las sanciones fueron generadas por un radar ubicado el kilómetro 18,5 de la vía a la costa, en sentido Chongón-Guayaquil, mientras que el resto de multas por otros radares de la misma zona donde reside.

Más allá de lo incómodo que se vuelve, Llerena señala que esta situación ha sido perjudicial en lo personal. “Esto me ha afectado a mi salud y a mi psiquis. En algún momento tuve hasta delirios de persecución. Esto afecta no solo en lo económico, que calculo he gastado más de $ 2.000, sino además en lo psicológico”, dice entristecido al sostener que otras personas tienen el mismo problema. “He podido conversar con muchas personas que tienen el mismo problema en el mismo radar. Es un error evidente que muchos ciudadanos sufrimos. Pedimos que las autoridades hagan algo”, insistió.

El hombre confiesa que, como manda la ley, ya ha realizado las impugnaciones, ha puesto una acción de protección y hasta le comprobó a la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) que hay errores en ese radar. “Se treparon en mi carro y se mostró que hay irregularidades. Por ejemplo, en una ocasión mientras el carro indicaba que iba a 54 kilómetros por hora, el cinemómetro estaba en 71, pero me llegó una multa por 94, incluso con ellos mismos en el carro, demostrando que iba a una velocidad lenta”, explicó. Pero, pese a todas las pruebas que ha presentado, continúa adeudando más de $ 4.500 a la ATM, donde lo enviaron a un proceso de coactiva por la deuda. Actualmente, espera la respuesta de un nuevo informe técnico de la institución.

EXPRESO consultó a la ATM si se reconoce un error en ese radar (kilómetro 18,5 de la vía a la costa) ¿Por qué Llerena ha sido multado tantas veces? ¿Si se reportan más reclamos con ese radar?, entre otras inquietudes. Hasta el cierre de esta edición no llegaron respuestas.

Hace unos meses ya ocurrió un problema con los radares en vía a la costa EXPRESO

Entre el 1 de enero y el 31 de julio se han reportado 111.038 multas en los 45 radares que hay en Guayaquil; sin embargo, solo en el radar donde Llerena denuncia las multas injustificadas se han emitido 7.458.

Eduardo Estrada, el hombre que le ganó 10 impugnaciones a la ATM, recuerda que tuvo problemas en el mismo radar que ahora tiene Llerena. “Es el mismo radar de la multa cuando hicimos la expedición. Tengo la carpeta y la sentencia cuando gané la impugnación. La mafia de los radares desenfrenada ante la indiferencia oficial”, comentó molesto el ciudadano, quien está dispuesto a contar su experiencia al perjudicado, para poder ayudar a mostrar su inocencia.

En las redes sociales, Llerena también recibe muestras de solidaridad con centenares de comentarios contra la autoridad de tránsito. “Esos radares ladrones siguen haciendo de las suyas”, “un caso más a la larga lista de robos”, “que el Gobierno o el Municipio haga algo para ayudar a ese pobre hombre. No es justo”, se leía de varias cuentas que apoyaban al conductor afligido por lo que está viviendo.

