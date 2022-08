“Las multas fantasmas están llevándose millones de dólares”; “impugnar no sirve de nada, terminas pagando más de lo normal”; “me citan en lugares que ni conozco, que nunca en mi vida he visitado”, son apenas algunas de las quejas que comparten y repiten las cerca de 1.000 personas que, tras la publicación de EXPRESO, denunciaron también ser víctimas del cobro irregular de multas, causado por los radares instalados en vía a la costa. Esto, mientras la autoridad guarda silencio.

“La CTE ha establecido una fábrica de multas en el país” Leer más

Y es que han pasado ya tres semanas desde que este Diario solicitó una entrevista a los directores de turno de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), que hasta fines de julio fue Carlos Balarezo y ahora Ernesto Pólit Ycaza; para saber cuántas impugnaciones en lo que va del año han procedido a favor de los conductores, y a qué responde estas anomalías.

A la fecha, no hay nadie, ni un solo miembro de la CTE, que indique cuántas multas han sido impugnadas, cuántas infracciones han sido pagadas, cómo actúan ante puntos claves o radares específicos que, según denuncian, están imperfectos. En sí, nadie dice nada. Y ese silencio que los afectados lo consideran cómplice, ha incrementado la rabia colectiva entre los usuarios.

Por su parte, Roy Morán, vocero de la institución, se ha limitado a decir que el retraso se debe a que están en “proceso de transición”.

Tengo seis multas en solo quince días y yo siempre conduzco en velocidad crucero. Una de ellas dice que es en Posorja y yo nunca he ido a ese lugar. Es absurdo completamente. Luis Vidal

​conductor afectado

“¡Es un robo a mano armada!”, reclama Laura de Plaza, quien asegura que la citaron el pasado fin de semana por supuestamente conducir a una velocidad que jamás lo hace. “Soy una mujer de 60 años y nunca ando rápido y recién el sábado pasado me citaron por andar dizque a 101 kilómetros por hora”, cuenta. Sin embargo asegura que este modo de operación no es la primera vez que lo observa. “En tres ocasiones anteriores me hicieron lo mismo. En una impugné y solo fue una pérdida de tiempo porque luego me tocó matricular y me tocó pagar los valores”, relata.

Ningún ‘radar’ controla las excesivas multas por velocidad Leer más

A la larga fila de denunciantes se suma Luis Vidal, quien asegura que tiene citaciones en lugares que no conoce. “Mi ruta de viaje por trabajo es Guayaquil-Santa Elena y me citaron en Posorja. Es una locura, nunca voy allá, jamás”, dice incrédulo. Además considera que tiene una cifra récord ‘digna de espanto’. “Me citaron 6 veces en 15 días. Yo manejo en velocidad crucero y le pongo a 90 kilómetros, es imposible que ande a más de 100 como ellos dicen”, sentenció. Además aseguró que esta vez tiene pruebas para demostrar su inocencia.

Yo conduzco demasiado lento y me citaron dos veces en menos de 20 días por conducir a 101 km/h. Impugnar no sirve de nada. Estoy muy disgustada, esto es un robo a mano armada. Laura de Plaza

​conductora afectada

“He pedido a la empresa de rastreo satelital el reporte de donde he estado esos días, además de mi velocidad en todos mis viajes. Ya comprobé que nunca pasé de 98 kilómetros”, expresó. Además protesta por la tardanza de dar respuestas a las impugnaciones. “Las citaciones fueron en la primera semana de mayo y solo me han dado audiencia para el 23 de agosto, pero de una”, denuncia.

Anuncian sanción para agente de la CTE por uso del teléfono durante la jornada Leer más

Según datos de la CTE, en los siete primeros meses del año se registraron 36.148 multas por exceso de velocidad en la vía a la costa (Guayaquil-Santa Elena), mientras que en todo el 2021 hubo 22.720 sanciones por esta infracción. Esto levanta las sospechas de los ciudadanos que se alarman con este número. “Está más claro que el agua que algo anda mal. Por favor escuchen la voz de los perjudicados, estamos hartos de ser estafados”, dijo Luis Melo, otro afectado.

Entre las repetidas denuncias está el retraso al momento de notificar las multas. “Me llega un correo de que me citaron hace 20 días. ¿No se supone que deben notificar en las primeras 72 horas de la infracción? Ellos lo hacen cuando les da la gana, pero si quieres impugnar y lo haces al cuarto día te dicen que ya no se puede. Ellos pisotean la ley, pero te la hacen cumplir”, reclama Aldo González, que asegura que hay trampa en cada cosa que se hace.

En el recorrido realizado por EXPRESO se evidenciaron los problemas JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Un caso muy particular es el de Eduardo Estrada, quien cuenta que las multas aparecen y desaparecen. “Tengo algunas que estoy impugnando, pero hay días que en el sistema me salen y otros días que no. Es como que si las borran y las vuelven a poner. Voy a seguir con las impugnaciones porque no es justo lo que nos hacen a todos”, comenta este denunciante; que en Guayaquil se ha visto además afectado por los radares ubicados antes del peaje, y cuya sanción e impugnación está en manos de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)

“Hay complicidad de los agentes para sumar multas” Leer más

En un recorrido pasado, EXPRESO fue testigo de cómo yendo también a velocidad crucero, a no más de 84 kilómetros, le llegó una multa por desplazarse a 97. “Todos los radares están mal. La fábrica sigue produciendo multas fantasmas. Yo voy a seguir con mis impugnaciones, porque no es justo ni lo que hace la CTE ni la ATM. Ambas actúan igual, bajo el mismo sistema”, sentenció.