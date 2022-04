Bastó un solo mensaje para que cientos de conductores y propietarios de vehículos eleven nuevamente su voz de protesta, ante las reiteradas multas que reciben por los radares de velocidad instalados en diferentes vías de Guayaquil. Una situación que está llevando a muchos ciudadanos a instalar su propio sistema de vigilancia o grabación en sus vehículos, para tener pruebas y demostrar que no han cometido la supuesta infracción.

Así lo ha hecho Michelle Triviño, quien desató más de dos mil reacciones en redes sociales, ante el público reclamo que hizo a la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), por las sanciones que ha recibido.

“Entre 2021 y 2022 he sido multada cinco veces, por el radar de la avenida Barcelona en los dos vehículos de mi casa. Es muy sorprendente la cantidad de personas que tienen el mismo inconveniente y la repercusión de este problema”, relató la joven a EXPRESO.

Esa situación la llevó a tomar medidas para no seguir siendo perjudicada. “Hemos optado por poner cámaras en los carros para poder tener una prueba o algo que nos sirva en estos casos”, asegura al añadir que invirtió cerca de 50 dólares en esa herramienta.

Una empresa diferente debe ser que reciba las impugnaciones. No pueden ser juez y parte. Estamos cansados de las multas injustas y que no den soluciones a esto. Miguel Castillo

No obstante, señala que la medida no ha sido suficiente puesto que la respuesta que le han dado desde la ATM es que los radares “están totalmente funcionales y calibrados. De nada sirve impugnar si ellos mismos son los que luego te dicen que no”, cuestionó la mujer.

Con ella concuerda Miguel Castillo, también sancionado por supuesto exceso de velocidad captado por un radar. “Dos veces he impugnado y no me las han aceptado. Solo me hacen perder tiempo, y como el proceso es largo lo único que hacen es que les sirve para cobrar más intereses”, dijo indignado el conductor, quien considera correcto que sea una entidad externa a la ATM la que analice esos procesos de multa.

“No pueden ser juez y parte, deben ser más justo con los conductores que reclamamos (...) muchas veces no hemos cometido la infracción (...) Yo no ando muy rápido, siempre respeto los límites y me entero por un fotoradar que he sido multado. ¿Fue por equivocación o está dañado ese aparato?”, renegó el hombre de 33 años, quien revela que ha sido multado en más de cinco ocasiones, desde 2018, por radares ubicados en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y los que están en la autopista Narcisa de Jesús, todos en el norte de Guayaquil.

Actualmente, la multa por exceder los rangos de velocidad establecidos es de $ 127,50. EXPRESO solicitó información a la ATM, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió ninguna respuesta.

Juan Vite, conductor, revela que también decidió colocar cámaras en uno de los dos vehículos que tienen en su familia. Lo hizo por dos motivos: la delincuencia y las multas de tránsito. Según cuenta, hace unos años su esposa recibió una multa por parquearse en un lugar prohibido, en un día que ellos estaban en otra dirección. Optaron por pagar la multa, para no perder tiempo.

Y, es justamente eso lo que muchos no quieren enfrentar: filas interminables de quienes reclaman lo mismo en la agencia de la ATM, ubicada en el centro comercial Albán Borja. “Había por lo menos más de 150 personas. Estoy seguro de que somos miles de perjudicados por la misma razón. Deben hacer algo urgente”, exigió Castillo.

He recibido 5 multas injustas en menos de 1 año. Voy a la ATM y hay fila de más de 150 personas. Estoy segura de que somos miles de perjudicados. Deben hacer algo urgente. Michelle Triviño

Estephania Vinces asegura que esas cámaras de los radares también sirven para hacer otra clase de multas. “Había mucho tráfico en la avenida Domingo Comín y el vigilante nos dijo que nos pongamos en la zona de Metrovía, luego me multaron por el radar de velocidad. No puede ser posible”, reclamó al corroborar las largas filas que deben hacer por horas, solamente para consultar.