Guayaquil: crece la ira por el bloqueo de cuentas por deudas a la ATM

Infracciones. Algunos usuarios que acuden a las instalaciones del Centro de Atención Ciudadana de la ATM, afirman que no han recibido las notificaciones de las multas.

Las largas filas regresaron a la ATM. Vienen acompañadas de rostros de enfado, desconcierto e indignación. Sus protagonistas son conductores que tienen multas de tránsito pendientes, pero que en algunos casos, afirman, no les han notificado de la infracción y se sorprendieron cuando quisieron hacer algún trámite o retirar su sueldo: sus cuentas bancarias estaban retenidas.

Ese es el padecimiento que más se repite entre decenas de usuarios que aterrizan en las oficinas del Centro de Atención Ciudadana de la entidad, en el centro comercial Albán Borja, donde la columna llega hasta la parte externa del lugar. Se sabe que son más de 188.000 avisos los que ha enviado la ATM a los infractores, y que, de no cancelar, comenzará el juicio coactivo.

Gonzalo Lizano forma parte de ese universo. Las cuentas de su esposa ‘se congelaron’ y, asegura, no pudo retirar sus ahorros. Buscó información de lo que ocurrió y se enteró de que tuvo una multa, de diciembre de 2021, captada por un radar en la Francisco de Orellana. “Fue de $ 126 y no recibí la notificación, ahora a esperar”, manifiesta.

Vendí un vehículo en 2021 y el dueño de ahora tiene multas por invasión de carril a la metrovía. Y me bloquearon la cuenta. Soy de Manabí y es molestoso venir hasta acá. Son más gastos.

Alejandro Vélez, ciudadano

Esa espera es de siete días, hasta que se levante la restricción, por lo que cuestiona que no sea al instante, para ya no tener que soportar ese ‘dolor de cabeza’. Lo mismo opina el conductor Jhon Col, quien sostiene que tampoco le notificaron una infracción de $ 141,51. Él trabaja en el vecino cantón Durán y ha tenido que pedir permiso en su empresa dos días para poder estar al frente del tedioso trámite.

La Garzota mantiene el rechazo a parquímetros alrededor de su parque Leer más

Pero el joven va más allá. “Sale que fue a fines de enero, pero nunca me notificaron. Vengo a reclamar mi dinero, no sé por qué me descontaron”, se lamenta Col en medio de usuarios que, con carpetas o comprobantes de pago en mano, tratan de ingresar al sitio.

Escenario. En las últimas semanas, largas filas se registran hasta pasado el mediodía en el sitio. JUAN FAUSTOS

En las columnas no solo se encuentran guayaquileños con la incomodidad. Alejandro Vélez llegó a esta dependencia de la ATM desde Manabí y sí le llegó la notificación de multas, pero quien conducía era la persona que compró su vehículo, en 2021. Pensó que el propietario se iba a poner al día en la deuda, de más de 500 dólares, pero no. El bloqueo llegó.

“Es molestoso todo esto, pues no soy de aquí y me representa gastos. Espero encontrar solución y que cada caso sea revisado”, opina.

El control de la ATM se extiende y llegará también al peaje de Chongón Leer más

Frente a estos casos, sobre todo para conocer por qué algunos usuarios no han sido notificados, EXPRESO solicitó una entrevista con Jorge Félix, director de Gestión de Infracciones y Servicios de Tránsito, pero se nos pidió que enviemos los requerimientos por e-mail. En su respuesta dijo que las notificaciones se realizan de conformidad con lo establecido en la ley, con base en el registro y actualización de datos que proporcionan de manera voluntaria los usuarios.

La vía, subrayó, puede ser por correo electrónico, al domicilio y, en casos excepcionales, por gaceta electrónica. “Desde que la notificación es verificada a través de mecanismos como el correo certificado, los usuarios siempre pueden acercarse a las oficinas de la ATM a presentar su reclamo, para que en vía administrativa se pueda realizar la revisión del caso”, explica.

Si notificaran o mandaran un correo, bueno; pero es un levantamiento de retención en todas las cuentas de los bancos. Tengo mi negocio y no puedo hacer nada por la retención Geovana Carchipula, usuaria

Las medidas de retención se iniciaron el 3 de septiembre de 2021 y, de acuerdo con el funcionario, han regularizado su situación 36.253 ciudadanos infractores, que tenían 69.448 multas en estado coactivo.

¿Pero por qué no se desbloquean las cuentas al momento en que se cancela y no luego de siete días? Félix argumentó que los pagos receptados son verificados “diariamente” y cargados con la misma periodicidad a la plataforma informática de la Superintendencia de Bancos. “Posteriormente les corresponde a las instituciones financieras ejecutar el levantamiento de bloqueos de cuentas de acuerdo con las políticas propias de cada banco”.

Carlos Morales, exjuez de Tránsito, precisa que cada Municipio tiene esta competencia y que el procedimiento está facultado por diferentes leyes y ordenanzas municipales. Puntualiza que el bloqueo debe ser hasta el monto de la obligación y se levantará cuando la misma autoridad lo disponga. “Todo esto es un proceso y se oficia a cada uno de los bancos que forman parte de este conglomerado”.

Pero aclara que el ciudadano puede reclamar cuando no ha sido debidamente citado. “Cuando una persona es citada se puede, ante el juez de Tránsito, presentar en tres días la impugnación. En cambio, en procedimiento coactivo se entiende que ya ha sido notificado y la ejecución es inmediata”.

Ante las quejas ciudadanas, la concejala Lídice Aldás envió hace pocos días una carta a la alcaldesa Cynthia Viteri para implementar, en conjunto con la directiva de la ATM, nuevas alternativas de pago para los deudores.

El control de la ATM se extiende y llegará también al peaje de Chongón Leer más

En el documento la edil solicita, además, que el desbloqueo sea inmediato, incluso como posibilidad de que esos valores sean utilizados para solventar las deudas con la institución. Sin embargo, Aldás lamenta que hasta ahora no ha tenido respuesta y recibe más reclamos de conductores.