Es la tercera infracción más cometida en Guayaquil en lo que va del año, los casos ya suman 11.121, y también es la más costosa ($ 425) para los que incumplen la ley. Invadir el carril exclusivo de la metrovía es lo que, como ha publicado antes EXPRESO, no cumple más de uno; sin embargo, hay conductores que aseguran que en repetidas ocasiones son motivados por los mismos agentes para que se desplacen por esa ruta para agilizar el tránsito, convirtiéndose luego “injustamente” en los ciudadanos que engordan la lista de infractores.

Guayaquil: La avenida Domingo Comín, saturada sin fecha ni horario Leer más

“Hay complicidad de los vigilantes para sumar multas, eso lo digo hoy y lo mantendré mañana. Ellos en ocasiones te apuran, te hacen señas una y otra vez para circular por ese carril, pero luego ellos mismos te multan por medio de las cámaras. Es una multa trampa, en la que miles de guayaquileños estamos cayendo. He jurado nunca más hacerle caso a la ATM cuando me “inviten” a cruzar”, dijo con amargura el conductor Luis Bolaños, quien asegura que ya en dos ocasiones ha sido sancionado por lo mismo.

“El año pasado me pusieron una multa y ahora volvió a ocurrir en mayo, me arrepiento de haberles hecho caso. Son más de $ 1.000 (en caso de ser reincidente la multa es el doble) los que he tenido que injustamente pagar porque he impugnado y claro, allí viene lo engorroso del proceso”, mencionó Bolaños.

EXPRESO realizó un recorrido por algunas zonas de Guayaquil y evidenció que entre las 16:30 y las 18:30 en avenidas como Las Américas, la Carlos Julio Arosemena, la 25 de Julio, la Domingo Comín, entre otras, los autos invaden el carril de metrovía para agilizar el tránsito en las ‘horas pico’ y en muchos sitios aupados por los agentes.

En 'horas pico' se observan largas filas hasta en el carril de la metrovía JUAN FAUSTOS

Pamela Montenegro, otra conductora afectada, reclama que no hay conciencia a la hora de poner sanciones. “Yo pasé por el carril de metrovía de la vía a Daule porque un agente me insistió en que lo haga, luego de unos días me percaté de la multa, al ir a reclamar me dicen que les dé el nombre del agente que me dio la indicación ¿Yo cómo voy a saber?, les dije. Simplemente, no me hicieron válido el reclamo y me tocó pagar”, cuestionó molesta.

Montenegro considera que bajo esa modalidad muchas personas son multadas injustamente. “A esa hora hay demasiado tráfico y nadie se va a detener y consultar el nombre del agente. Por la premura, todos hacemos caso y tomamos el carril de la metrovía. No deberían existir multas en esos casos. O más aún, la ATM debería controlar, pero ya sabemos que pasadas las 19:00 no trabajan, entonces hasta esa hora hacen lo que les viene en gana”, se quejó la mujer.

Ciudadanía: “La exclusividad del carril es la farsa que nadie respeta” Leer más

Respecto a esta ‘modalidad’ que los conductores denuncian, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) insiste en que la única salida es impugnar la multa asistiendo a cualquiera de los Centros de Atención Ciudadana o a través de la página web de la entidad. “Durante el proceso se coordina la obtención de información con la Dirección de Control de Tránsito, con la finalidad de verificar en sus archivos si existió o no un agente en el lugar, el día y la hora citada”, respondió Jorge Félix, director de Gestión de Infracciones y Servicios de Tránsito; que justificó que 3,5 de cada 10 impugnaciones son favorables a los usuarios. Lo que a juicio de estos, evidencia que sí comenten errores.

¿Dónde está el control?, se quejó el ciudadano Ricardo Mendieta, al hacer hincapié en que impugnar suele ser más una pérdida de tiempo. “Hablo de mi caso, como no tienes pruebas contundentes, la multa va y gastas en abogado y pierdes la posibilidad de pagar el 50 % ($ 212,50), si pagas la sanción en los primeros 20 días. No hay cómo ganarles a ellos”, explica quien fue multado cerca de la parada de La Pradera 1, que según datos oficiales es, junto a la parada del hospital Luis Vernaza, de La Atarazana y de la Sagrada Familia, la zona que más multas de este tipo registra.

Impugnar no sirve de nada. Lo hice una vez y me dijeron que como el vigilante que me había dado el paso no aparecía en la cámara debía pagat Abraham Morales

​conductor afectado

Guayaquileños: “Los vigilantes de la ATM tienen horario de oficina” Leer más

Por ejemplo, Abraham Morales cuenta que hace un tiempo decidió impugnar, ya que un agente fue quien le dio la indicación, pero no le fue bien. “Fui directo al Albán Borja, como me dijeron, y cuando llego me dieron como respuesta que en la cámara no se ve al miembro de la ATM y por eso no pueden dar atrás la multa”, contó Morales, quien recuerda que el carro citado no era de él y estaba a nombre de la empresa, por lo que el pago debía ser de inmediato.

Las quejas crecen más cuando se habla del ‘castigo’ que se da a los infractores. “$ 425 es demasiado. Tanta plata que se recauda, es impresionante la manera de sacarle dinero al pueblo”, reclama Bolaños.

Los agentes te hacen señas para que ingreses al carril de la metrovía. Ellos mismos te invitan a hacerlo para luego cobrar Saúl Rendón

​taxista afectado

Pero qué se hace con todo el dinero que se cobra por las multas, le consultó EXPRESO a la ATM, a lo que la entidad contestó que “de la recaudación del rubro Multas se destina el 80 % a la inversión en obras y servicios, mientras que el restante 20 % va para gastos corrientes generados en la ATM”. Entre la inversión pública, precisó la entidad a través de un correo electrónico, está el mantenimiento e implementación de señalética, semaforización, equipamiento tecnológico, señaló.

Un muro que separa carril de la metrovía ha causado varios accidentes en la vía a Daule Leer más

Sin embargo, para los conductores esa inversión resulta invisible. “Las señaléticas en mal estado, viradas y en otros lados ni hay. La señalización horizontal ni se ve. Además, no hay vigilantes suficientes en Guayaquil. Es más, por las noches nunca están. Y si nos enfocamos solo en vía a la costa, cuya competencia la tiene la ATM, todo sigue igual y mal. ¿Hacia dónde se va la plata”, cuestionó el conductor Andy Villamil.

Frente a esta situación, los habitantes exhortan a que la entidad haga bien su trabajo. Ellos no niegan que hay infractores, que hay gente irresponsable que simplemente irrespeta la ley. Sin embargo, también está este otro grupo de personas afectado. “¿Cómo se resolvería todo? El tema de la sanción y de la infracción. Con el bendito control. ATM, controle. Hágalo ya de una vez. Haga trabajar a sus agentes de noche, ordene, coordine, planifique y sancione a su propio personal si las cosas no se están haciendo bien”, se quejó Henry Proaño.