Eduardo Estrada es el nombre del ciudadano que logró ganarle nueve procesos de impugnación a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y uno a la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM). Diez en total, un récord del cual asegura sentirse orgulloso y con el cual espera sentar un precedente.

Una de las principales quejas de los conductores de Guayaquil son las excesivas multas de velocidad por fotorradares. De hecho, tal como lo contó EXPRESO en una serie de reportajes, debido a la inconformidad se han realizado marchas, denuncias y hasta se han levantado acciones de protección por la Defensoría del Pueblo; sin embargo, a decir de los afectados, “la situación sigue igual o peor”.

Pese a esto, un ciudadano guayaquileño muestra con documentos en mano cómo ha ganado en diez ocasiones.

“Le he ganado 10 juicios a la tecnología tramposa, mañosa y de paso amañada por las autoridades que las controlan. Tengo 10 sobre 10”, dice alegre Eduardo Estrada, uno de los principales denunciantes que junto a EXPRESO ha permitido que la voz de los que se sienten perjudicados por estas máquinas sea escuchada.

Estrada asegura que quiere sentar un precedente con sus impugnaciones. “Esto deja claramente demostrado que estas multas, que han sido forjadas en mi contra, son todas falsas y que los radares sí fallan y sí buscan hacer daño a los ciudadanos y nosotros no podemos permitirlo”, indica.

Estrada denuncia sentirse víctima de una ‘mafia’. “Esto es un acto de absoluta corrupción, es un negociado, es una estafa pública con permiso para meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. La corrupción viene desde el INEN hasta cada una de las instituciones de control de tránsito cantonales. Es una cadena de producción y yo la califico como una mafia que tiene diez años de vida y cada vez toma más cuerpo”, expresa.

Actualmente, el valor a pagar por una multa de tránsito por exceder el rango de velocidad permitido es del 30 % del Salario Básico Unificado, es decir $135. Sin embargo, en caso de cancelar en los primeros días, después de la notificación física o electrónica por parte de la autoridad competente, se puede acceder hasta un descuento del 50 % , lo que muchos ciudadanos prefieren hacer.

En la provincia del Guayas y Santa Elena, decenas de conductores reclamaron a las autoridades por sentirse estafados por las autoridades. Miguel Canales / EXPRESO

“Hace un mes recibí una multa de velocidad por ir a 125, donde solo se puede ir a 90 y mi carro no corre tanto. Estoy seguro de eso; pero sinceramente impugnar es un trámite tan engorroso y costoso que preferí pagar el mismo día que me notificaron para evitarme problemas. No es lo correcto, pero es lo más fácil”, reconoce Galo Altamirano, un profesional del volante que considera que los radares suelen estar defectuosos.

“¿Cómo es eso que me multan si yo nunca ruedo a esa velocidad?, ¿qué más error que eso quieren para entender que algo anda mal? No sé si error de buena o mala fe, pero qué terrible que te quiten la plata así”, comentó resignado Altamirano.

Estrada asegura que pagar una multa que no has cometido podría a la larga ser perjudicial. “Si en algún momento tienes un accidente y has pagado 10 multas por velocidad que no cometiste, eso te inculpa porque tienes un mal antecedente de conductor”, reflexiona, al añadir que tiene un historial limpio como conductor, pero eso le ha costado mucho económicamente.

“Uno de los juicios duró casi un año. Creo que gasté unos dos mil dólares solo en eso. Hay que pagar abogados y otros trámites. En cambio hay otros que se resuelven rápido y se gasta entre $100 y $ 200”, explica.

Triunfo En el transcurso de 15 meses se dieron las 10 citaciones de Eduardo Estrada. Todas las ganó.

Según Estrada, el valor gastado de las 10 impugnaciones están entre los $ 3.000 y $ 4.000, pero asegura que valen la pena para limpiar su historial.

Sin embargo, no todos logran vencer a las autoridades en un proceso de impugnación. Por ejemplo, Emilio García asegura que ha impugnado en dos ocasiones, pero ambas las perdió.

“Es difícil ganarles, ellos siempre le buscan la quinta pata al gato. En la segunda multaron a una hora que no estuve ahí en el sitio que marca la multa, mostré la ubicación de mi carro con GPS, pero dijeron que eso no servía como prueba. Gasté tanto en abogados y al final me tocó pagar la multa y hasta con intereses. Ya la próxima me acogeré al descuento”, anota.

Valor de la multa

Quienes circulen a exceso de velocidad deberán pagar un 30% del Salario Básico Unificado. Es decir $ 135.

Tiempo de impugnación

Luego de que se notifique la multa, el que se sienta perjudicado tendrá 72 horas (3 días) para impugnar.

Presupuesto

Según Estrada, el costo del trámite dependerá de cuántas audiencias tome el proceso. El valor puede ir desde $ 100 a $ 2.000.

El proceso para que una persona pueda impugnar debe realizarse únicamente en los tres primeros días de notificarse la multa y deberá comparecer en una audiencia donde la ATM o CTE presentará las pruebas correspondientes de la multa y el conductor que se siente perjudicado también deberá llevar pruebas documentadas para demostrar su inocencia.

Para Estrada esto no es tan sencillo. “Yo compré una cámara que me costó $ 70 y tiene una buena memoria y graba con día, fecha y hora. Eso es necesario para poder demostrar la inocencia. Hay otras que son muy caras y no valen, hay que saber cuáles pueden servir”, aconseja.