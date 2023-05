Quienes habitan en las ciudadelas que se levantan a lo largo de la autopista Narcisa de Jesús, una de las más congestionada de Guayaquil, exigen controles urgentes para evitar más accidentes e infracciones.

Los carros son los únicos faros de la Narcisa de Jesús Leer más

La ciudadanía, entre quienes constan también los conductores de vehículos de carga pesada, denuncian que la falta de señalética y semáforos complica la movilidad; también afectada por las infracciones en la arteria.

“Ante la desesperación de querer entrar a los vecindarios, los conductores se saltan de un carril a otro como les da la gana, generando una serie de accidentes. Solo esta semana hubo 5. ¿Cómo es posible?. Hemos pedido ya, por años, que instalen más señales. Dicen que esta debe ser una vía rápida, pero eso sería si no vivieran en el sector tantas familias. Si la Alcaldía no hubiese convertido esta zona en un polo en desarrollo, si no vivieran tantas familias, otro sería el escenario. Pero no fue así. Entonces lo que resta es que actúen, que no hagan de esta vía una ruta sangrienta”, señaló Álvaro Cacique, de Mucho Lote 2.

#ATMinforma | Se visualiza un #Siniestro de tránsito en Av. Narcisa de Jesús antes de llegar a Vergeles sentido hacia la Vía Perimetral.



Nuestros agentes se encuentran en el lugar #Portuseguridad vial.



Foto:#CCITT pic.twitter.com/T38I6m2EOV — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) May 10, 2023

Walter Carrasco, quien habita en La Perla, dice estar harto de 'pelear' por intentar cruzar al carril derecho que los conecta con las plazas comerciales del área. "Son 3 o 4 plazas, ahí adquirimos práctimente todo. Y por eso mismo el área debe ser amigable. Acá la bocina es lo que más suena y te toca lanzarte... Hacerlo para ganar un puesto. Cuando no tienes suerte, chocas. ¿Y saben qué es lo peor? Que nunca hay una agente. Nunca después de las 18:00", se quejó,

El refuerzo de seguridad en Metrópolis 2 empeora el tráfico Leer más

A esta denuncia se suma la generada por el tráfico que generan algunas urbanizaciones como Metrópolis. Meses atrás, EXPRESO publicó un reportaje en el que ya alertó de esta situación. "Por seguridad, ahora en la urbanización las revisiones que la hacen a los visitantes es más detallada y eso hace que una hilera enorme se genere en horas pico. No soy capaz de pedirle a los vecinos que no hagan los chequeos, en una época como la de ahora y en esta ciudad, hay que revisar a todos sí o sí. Por eso pido que sea la autoridad la que actúe, pero que lo haga bien, con un plan integral y previamente estudiado", señaló Adrián Burneo.

Imposible el tráfico en la Narcisa de Jesús casi desde el puente que va a la Perla…

No es posible que el ingreso a esta Urbanización Metrópolis cause todos los días este tráfico @ATMGuayaquil @EmergenciasEc pic.twitter.com/oxGVNOtWQc — Ing. David Zambrano (@David_Barce1925) May 10, 2023

Los reclamos por la falta de operativos aumentan tras la retención de 42 tricimotos Leer más

En la ruta, los reclamos también se acentúan por los radares. José Garzón, quien habita en Paraíso del Río, aseguró que más de un panel está dañado. "Evidentemente está descalibrados. Vas a 60 y te marcan 80 o mucho más. Incluso si te detiene, los números 'bailan'. La denuncia ha sido pública, pero nadie aparece aquí. Es todo un desorden", sentenció.