La tarde de este 7 de agosto, durante la sesión de Concejo, se dieron a conocer los nombres que integran el directorio de tres entidades clave de Guayaquil.Cortesía

Guayaquil mueve sus fichas en tres entidades municipales clave

Tres renuncias en directorios municipales dieron paso a nuevos nombres aprobados con 12 votos y una abstención en el Concejo

Durante la sesión 123 del Concejo Cantonal de Guayaquil, realizada este 7 de agosto de 2025, se aprobó la designación de tres nuevos representantes en directorios clave del Municipio, tras la renuncia de Josué Dumani, Felipe Cabezas y Oliver Dumani.

La moción fue presentada por la concejala Juana Montero, quien propuso los siguientes nombres:

Isabela Altuve Simon, para ocupar el cargo de miembro principal del directorio de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad, Segura EP, en reemplazo de Josué Dumani Ramírez. Altuve es licenciada en Relaciones Internacionales, con especialización en Desarrollo para América Latina y más de siete años de experiencia en el sector público internacional, enfocada en gestión, sostenibilidad y proyectos.

Gabriela Beltrán Muñoz, para asumir como primera directora principal del directorio de la Fundación Siglo XXI, tras la salida de Felipe Cabezas-Klaere. Beltrán, según detalló Montero durante su intervención es abogada con más de 10 años de experiencia legal y formación en gobernanza, derechos humanos y políticas públicas. Actualmente se desempeña como prosecretaria del Municipio de Guayaquil.

Raúl Japón González, para integrar como miembro principal la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, en lugar de Oliver Dumani, quien dejó su cargo en la Autoridad Aeroportuaria —al que había accedido apenas el 4 de junio de este año

Japón es abogado, con dos maestrías y una trayectoria de más de una década en el sector público, incluyendo su paso como intendente del Guayas.

Una abstención durante la votación

Las tres designaciones fueron aprobadas con 12 votos a favor y una abstención de la concejala Ana Choez.

“Dado que estos son miembros del directorio que corresponden a la corporación municipal y muchos de ellos son personas de su confianza, como bien lo ha mencionado, alcalde, me abstendré de este punto”, explicó Choez durante la votación.

Renuncias previas

La renuncia de Josué Dumani fue oficializada mediante una carta enviada el 28 de julio, en la que explicó que sus funciones como Coordinador General le impedían continuar con el cargo. Su designación en Segura EP había sido aprobada el 4 de enero de 2024.

Por su parte, Oliver Dumani dejó su cargo en la Autoridad Aeroportuaria —al que había accedido apenas el 4 de junio de este año— por “motivos estrictamente personales”.

