Plantón en Guayaquil rechaza reformas económicas y recortes laborales

Trabajadores, docentes, artistas y organizaciones sociales se concentran en el parque Centenario como parte de la protesta nacional contra el Gobierno.

Diversos gremios sociales, del sector artístico, salud, trabajadores y educación se congregan la tarde de este jueves 7 de agosto, desde las 16:00, en el parque Centenario de Guayaquil para protestar contra los despidos y las leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la Ley de Solidaridad, la Ley de Integridad Pública y otras medidas que consideran regresivas. Organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y varios colectivos sociales participan en la jornada.

La movilización reúne a trabajadores públicos, docentes, artistas populares y representantes de distintas federaciones sindicales, que marchan con pancartas y consignas en rechazo a las políticas del Gobierno. La protesta también respalda la decisión de la Corte Constitucional de suspender parcialmente varios artículos de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional a propuesta del presidente Daniel Noboa.

Lo que dicen los gremios

Virginia Pinela, vicepresidenta nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, asegura que estas normativas “desmejoran la calidad de vida del pueblo ecuatoriano” y representan “un retroceso en los derechos conquistados”. Señaló que el Gobierno y la Asamblea “actúan de manera arbitraria, priorizando contratos millonarios para sus círculos cercanos, mientras recortan presupuesto a sectores esenciales como salud y educación”. Agregó que la movilización busca “hacer escuchar la voz del pueblo y respaldar a la Corte Constitucional para que declare inconstitucionales estas leyes antiobreras”.

#AHORA | Diversos gremios sociales, del sector artístico, salud, trabajadores y educación se congregaron este jueves 7 de agosto en el Parque Centenario de Guayaquil para protestar contra los despidos y las leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la Ley de Solidaridad, la Ley de… pic.twitter.com/nlQmCKiMsz — Diario Expreso (@Expresoec) August 7, 2025

"Marcharé con ustedes": Noboa convoca marcha pacífica contra la Corte Constitucional Leer más

Fabián Macías, presidente del FUT Guayas, calificó en días anteriores las reformas como “inconstitucionales” y advirtió que fueron tramitadas “sin respeto al debido proceso”. Por su parte, Juan Cervantes, presidente del Frente Popular del Guayas, denunció que el Ejecutivo “actúa por encima de la Constitución” y pidió que se declaren nulas las reformas económicas urgentes.

Los dirigentes coinciden en que estas medidas afectan directamente a la salud, la educación, el empleo y la inversión social. También exigen detener la venta de activos públicos, rechazar la presencia militar extranjera y suspender el pago de la deuda externa para priorizar recursos hacia el gasto social.

La concentración se desarrolla de forma pacífica. (En desarrollo)