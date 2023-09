Durán: la ATD tampoco ve los errores de los radares que la ciudadanía reclama

Luego de la publicación de Diario EXPRESO, la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) respondió a las inquietudes ciudadana, insistiendo en el correcto funcionamiento de los radares, pese a los cientos de reclamos recibidos.

“Si es por la homologación, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emite la documentación pertinente y es de acceso público. Si es por las calibraciones, los dispositivos se calibran por iniciativa cada 3 meses, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento”, dijo mediante correo electrónico la ATD explicando el funcionamiento de los radares que se usan en Durán.

Que al panel informativo no se lo ve en los dispositivos, que es la queja común en los usuarios, porque se encuentra 350 metros antes del dispositivo para alertar de la velocidad de circulación, explicó. Que con ello garantizan “una zona de prevención de entre 700 metros y 1 kilometro seguridad, en el cual los conductores respetan el limite de velocidad, lo que no sucede con las otras cámaras”, explicó. No obstante, esa metodología no convence a los conductores.

“Esas respuestas son políticas para quedar bien. La mayoría se queja y eso no es una coincidencia. Si ese era el fin de por qué no se ve el panel, ¿por qué jamás socializaron? Es mentira lo que explican. Exigimos que reparen bien esos aparatos”, dijo molesto David Haro, taxista de una de las 18 cooperativas que laboran en el cantón vecino a Guayaquil.

Según datos de la ATD, entre el 1 de enero y el 31 de agosto pasado más de 6 mil infracciones registradas en los 11 radares que tiene el cantón han sido impugnadas, y de ellas, 3.500 han sido anuladas por la autoridad, lo que para los denunciantes, demuestra que sí hay fallas. “Pensemos en los conductores que no tienen el tiempo ni el dinero para impugnar, a ellos les toca pagar y eso no está bien. Creo que lo mejor que se puede hacer es eliminar los radares o calibrarlos porque sino seguirá siendo un robo descarado”, comentó Haro que ya suma siete multas en lo que va de 2023.

Según datos oficiales de la Autoridad de Tránsito de Durán, hasta el año pasado hubo 527 siniestros, donde fallecieron 31 personas y 524 resultaron heridos. “Desde este año, que se colocaron los dispositivos, esa cantidad se redujo en más del 60 % con un total de 196 siniestros en todo lo que va del año, 124 lesionados y 7 personas fallecida”, aseguró la entidad; que teniendo como base esos números defiende que los radares son útiles y que los va a mantener.

