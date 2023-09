Llueven las quejas por las multas ‘fantasmas’ en Durán

Una caravana de cerca de 100 vehículos puso en evidencia un nuevo problema, en el que nuevamente los protagonistas son los fotorradares, pero en esta ocasión el problema no surgió en vía a la costa, en Guayaquil. Ahora los reclamos por las ‘multas fantasmas’ llegaron hasta la avenida Nicolás Lapentti, en el cantón Durán.

EXPRESO recibió las quejas de decenas de conductores por el funcionamiento irregular de los medidores de velocidad ubicados en las principales arterias del cantón vecino. Un equipo de este Diario realizó un recorrido donde, además, pudo conocer nuevos casos de ciudadanos afectados y constatar el funcionamiento de los aparatos.

“Mire, ahí está, fíjese cómo la luz parpadea y ese carro no va ni a 40 kilómetros por hora. Es injusto que nos lleguen notificaciones de multas inventadas”, dijo casi gritando José Maldonado, un residente de la ciudadela Primavera 1, quien cataloga como una ‘catástrofe’ vivir en Durán.

“Si no son las bandas delincuenciales que nos intentan robar, ‘vacunar’ o matar, son las autoridades que nos cobran estas multas injustamente, pero por donde sea nos perjudican. La situación que vive Guayaquil con los radares, la vivimos también nosotros. Hay falencias en todos lados. Lo que hacen con nosotros es un asalto descarado”, sentenció indignado el ciudadano, de 37 años.

Él tiene ya 5 multas registradas en los últimos tres meses, todas, en los radares de la avenida principal de Durán. “Lamentablemente, no las voy a pagar porque no tengo dinero y eso de impugnar es una completa pérdida de tiempo porque nunca te dan la razón. No sé qué voy a hacer. Pero este robo no lo pago. Me rehúso”, señaló.

Según relatan los perjudicados, el problema se agudizó desde diciembre pasado, cuando la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) implementó nuevos fotorradares y cámaras fotomultas, por lo que los ciudadanos desconfían de los dispositivos.

Hicimos una caravana, pero las multas continúan llegando. ¿Esperan que les tumbemos los radares? Miguel Morante,

​taxista

En la Nicolás Lapentti, la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. “En los radares de Guayaquil, al menos puedes percatarte de si el radar te está marcando una velocidad incorrecta y te da chance de manejar más despacio, pero aquí no sabes cómo hacer, porque los equipos no tienen números. No se ve nada en la pantalla. De allí que voy a 40 y hasta a 35 kilómetros y me multan igual. ¿Por qué? ¿Por qué ese robo? Ahora he decidido ir a 20 kilómetros cuando paso por aquí, aunque todos me piten e insulten”, comentó otro taxista, quien prefiere no dar su nombre por miedo a las represalias, pero detalla que en la cooperativa en la que trabaja desde hace varios años, son 45 los afectados de los 55 conductores que pertenecen a la organización.

El conductor cuenta que recientemente tuvo que pagar tres multas. “Entre julio y agosto, tuve tres y las cancelé porque debía matricular el carro y no tenía otra opción. Acá ni siquiera está claro cuál es el proceso para impugnar. Nadie te explica nada. La ATD actúa como le da la gana y no hay un ser, uno solo, que nos defienda”, precisó.

EXPRESO consultó a la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) sobre el funcionamiento de los fotorradares y, además, pidió una respuesta ante todas las quejas y denuncias recibidas por parte de los conductores, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, lo que irrita aún más a los afectados.

“Hicimos una caravana pacífica, estuvimos reclamando con pancartas, pero las multas continúan apareciendo. ¿Qué esperan, que les tumbemos esos radares?”, dijo indignado Miguel Morante, uno de los taxistas que participó de la movilización que se hizo el pasado 4 de septiembre en el tramo que va desde el kilómetro 7,5 de la vía Durán-Boliche hasta el puente de la Unidad Nacional.

Sin embargo, la multa por fotorradares no es el único problema con el que se combate en Durán. La guayaquileña Milena Montenegro reclama que ha sido multada por, supuestamente, pasarse una luz roja, pero recuerda que son los mismos agentes de tránsito los que habilitan el paso. “A mí me ha pasado dos veces. Los uniformados me dicen que pase, nos dicen a decenas, lo hacemos y luego viene la sanción. El alcalde Luis Chonillo debe ya verificar qué tipo de personal tiene en sus filas. Hay anomalías y cada vez suman más y son más evidentes”, sentenció.

