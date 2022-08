Que se va a investigar todos los casos que se presenten, a través de la comisión que el lunes pasado se creó, fue parte del compromiso que la tarde de ese día hizo Ernesto Polit, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE); a las decenas de ciudadanos que reclamaron tener que pagar exageradas multas generadas por los fotoradares colocados en la vía Santa Elena - Guayaquil, y que a su juicio están mal calibradas.

El acto se efectuó en las instalaciones de la CTE, ubicadas en el kilómetro 2 de la arteria, donde tras una serie de reclamos, Pólit aseguró que se creó la comisión que desde ya está receptando las denuncias de este inconveniente, que es común también en Guayaquil y en otros cantones de Guayas, como lo ha venido publicando EXPRESO.

Carlos Alcívar, presidente del Colegio de Abogados de la Península, está al frente de la delegación que tendrá como objetivo que se anulen las multas mediante un acto administrativo.

Drino Nieto, del colectivo Despierta Santa Elena, es otro de los integrantes de la representación. “Ahora el señor Polit ya conoce varios de los casos que parecen de ripley, como el de una ciudadana que fue multada siete veces en un mismo día y en el mismo radar”, destacó.

EXPRESO ha dado a conocer en varias ediciones sobre el cobro irregular de multas, causado por los radares instalados en la vía a la costa (Guayaquil), mientras las autoridades guardan silencio. Entérate:https://t.co/3tyQHTLne8 — Diario Expreso (@Expresoec) August 11, 2022

Pólit pidió confianza a la ciudadanía, aseverando que ya el reciente fin de semana se implementaron acciones que tuvieron resultados positivos. Pero las explicaciones del ejecutivo no convencieron al jurisconsulto Juan Pazmiño, quien la semana pasada lideró una protesta que incluyó el cierre momentáneo de la vía Santa Elena Guayaquil.

“A mí no me dejaron entrar a la reunión, no sé por qué y eso que solicité con antelación mi presencia”, reclamó. Pazmiño pudo escuchar los argumentos de Pólit en una transmisión en vivo de un medio radial. “Sus argumentos fueron evasivos y nada de lo que dijo fue concreto. Cuidado, este señor nos quiere aplicar un tontómetro. Hay que estar atentos. Con comisión o sin ella, no vamos a parar”, indicó el abogado que lleva el caso de al menos 30 denunciantes.