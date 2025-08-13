Expreso
Cartas de lectores: Un ‘bondadoso y pacífico’ sanguinario

Leal correísta: sepa que el líder bolivariano podría ser otro ‘mártir secuestrado express’ por marines, tipo Sambada y Chapo

Los correístas deben oír el mensaje ‘subliminal’ de declarar ‘bondadoso y pacífico’ al tirano Maduro. El régimen ‘bolivariano’ es matriz de las subsidiarias de cubanización regional. (Ese es su ‘proyecto político’ y la coca es su negocio). Alrededor del sol chavista orbitan todas la narcocracias vitalicias, incluyendo clientes nuevos como México y Colombia

La gran amenaza: ¡el Imperio contraataca!: Trump declaró a Maduro “jefe del Cartel de Los Soles’. ‘Guerra avisada” en geopolítica va justo antes de invasión. Ej.: Panamá con la narcocracia de Noriega. Que los fieles de RC sepan que se ya no hay paños tibios. El rebaño debe salvar al ‘bondadoso y pacífico’ jefe de Caracas. 

El prófugo ya dijo estar harto de ‘poner plata’ para compañeros ‘perseguidos’. Si el imperio saca a Maduro y su banda, chao al buen vivir de campaña gratis, ‘tours’ en jet, hijos en Miami y autos 4x4. Leal correísta: sepa que el líder bolivariano podría ser otro ‘mártir secuestrado express’ por marines, tipo Sambada y Chapo. Deje de creer el cuento de que el psicópata tortura; él nomás “da masajes quiroprácticos’ a presos políticos del Helicoide.

Paúl Tapia Goya

