Esmeraldas: la realidad desinfla las altas expectativas turísticas

Las expectativas de los operadores turísticos de Esmeraldas son, como en todos los feriados, muy altas, pero es la realidad la que no los acompaña. Los indicadores son pobres, en la capital provincial, donde se ubica el balneario de Las Palmas, la reservación en los hoteles no supera el 5 %, mientras que en el cantón Atacames, el destino predilecto de los turistas de la Sierra, esa cifra no pasa del 35 %.

Sin embargo, según Jorge Benítez, presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, el sector ha fijado sus esperanzas en la informalidad, es decir en esos turistas que no realizan reservas y que deciden viajar a última hora. “La ventaja es que son cuatro días de feriado y los turistas tienen un rango más amplio de tiempo para llegar a las playas de la provincia”.

El presidente Guillermo Lasso justifica su viaje a Washington Leer más

Para Benítez, el turismo en Esmeraldas necesita reponerse y reanimarse porque el sector está a punto de colapsar. “Estamos a punto de fenecer, nos estamos quedando sin gas, la actividad está por los suelos y los eventos de la semana pasada y los que ocurren día a día nos afectan”.

Lee también: ¿Qué hacer el feriado en Quito? Planes y actividades para disfrutar del descanso

A los eventos que se refiere el presidente de la Cámara de Turismo es al asesinato de un ciudadano ocurrido la semana pasada en el balneario Las Palmas, el único sitio considerado seguro que le quedaba a Esmeraldas, y al atentado ocurrido el martes pasado contra la sede del Sindicato Único de Obreros de la Prefectura.

Turistas en balneario de Esmeraldas Luis Cheme

Estos hechos, según Carmen Estrada, empresaria y operadora turística, han impedido que la ciudad y la provincia en general se quite el estigma de peligro y violencia. “La tónica se mantiene, hay unos días de calma en los que parece que todo vuelve a la calma, pero después hay más muertes y atentados y el miedo regresa”.

Según Estrada, para empezar a levantar al turismo de la provincia es fundamental que el Gobierno se pronuncie y se sincere respecto a cuándo estará lista la rehabilitación de la carretera Quinindé – Esmeraldas, la cual tiene más de 30 puntos críticos y cuyos trabajos fueron encargados al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero no tienen avances considerables.

Alba Zanabria: "En un mercado laboral apretado lo ideal es actualizarse" Leer más

Para Benítez, otra alternativa viable para propiciar la recuperación del sector turístico en todo el país, es impulsar el turismo interno a través de políticas claras. “Debemos promover nuestro país hacia el interior primero porque somos nosotros quienes tenemos que generar y levantar la economía del país”, expone Benítez.

Desde la Cámara de Turismo de Esmeraldas, según Benítez, se presentó al Gobiern10.4

o una propuesta de Proyecto de Ley de Fomento Turismo Interno, el cual contemplaba la autorización a colegios y universidades para que visiten las diferentes provincias del país con la finalidad de reactivar la economía del país, y principalmente del sector turístico. “Imagínese que colegio privados y públicos, los últimos años principalmente, hagan una gira por las provincias del país, eso es reactivación”, enfatiza Benítez, quien asegura que el nuevo presidente deberá poner a punto las carreteras, mejorar la promoción turística.

Benítez plantea como otra alternativa, que deberá ser analizada por el próximo Gobierno, la creación de zonas francas turísticas para que grandes cadenas hoteleras proliferen en toda la provincia y el país e inviertan.

PLAYAS

Sin muchas esperanzas

Antes, el feriado de los Difuntos y de las fiestas de Cuenca eran las puertas abiertas para el inicio de la temporada del año venidero. Sin embargo, desde el año pasado, ya no es lo mismo. “La gente vino menos y este año esperamos que por lo menos venga la misma cantidad, porque si no es así estamos fregados”, asegura Francisco Yagual, quien tiene un comedor en la playa.

La harina para colada se debe vender a 0,60 dólares Leer más

Wilter Salmeron, presidente de la Unión de Servidores Turísticos que reúne a 2.000 socios, coincide con Yagual. El dirigente dice que todo los insumos se compran al día a día, que ya no se surten como antes porque las ventas no están garantizadas.

Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo, es más drástica. Sostiene que el sector hotelero no tiene ninguna expectativa en este feriado, y cita como ejemplo que en algunos hoteles, la reservación llega al 5 %. Todos los prestadores de servicio turístico coinciden en que la prioridad del gobierno entrante debe ser la seguridad y devolverle la paz al país.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!