Miguel Bosé anuncia concierto en Ecuador: conoce la ciudad y la fecha del show

Miguel Bosé confirma fechas iniciales de su ‘Tour Importante 2026’ en Latinoamérica, incluyendo Ecuador, Chile y Perú

Miguel Bosé anuncia las primeras fechas de su ‘Tour Importante 2026’ por Latinoamérica.

Miguel Bosé vuelve con todo en 2026. El cantante español confirmó que su ‘Tour Importante 2026’ llegará a Quito, Ecuador, el 7 de marzo, marcando un esperado reencuentro con sus fans latinoamericanos.

Bosé anunció en sus redes sociales las primeras fechas confirmadas de su esperado ‘Tour Importante 2026’ por Latinoamérica. En su publicación, el cantante escribió: “OS DEJO LAS PRIMERAS FECHAS CONFIRMADAS DE LA GIRA #TourIMPORTANTE POR LATINOAMÉRICA 2026. ❤️ PRÓXIMAMENTE ANUNCIAREMOS MÁS FECHAS.”

‘Tour Importante 2026’: qué ciudades latinoamericanas visitará Miguel Bosé

La gira de Miguel Bosé no solo pasará por Ecuador. El artista también visitará países como Chile, Perú y Costa Rica, pero aún no hay detalles sobre las fechas exactas ni la venta de entradas para estos shows. Los seguidores están atentos a los próximos anuncios.

Un regreso lleno de energía, tras años difíciles

Bosé ha compartido abiertamente los retos que enfrentó en estos años fuera del ojo público. Problemas de salud física y emocional, complicaciones con su voz, y las controversias durante la pandemia han marcado su camino. Sin embargo, su pasión por la música sigue intacta y quiere celebrar sus 50 años de carrera en 2027.

Actualmente, el cantante está disfrutando de unas vacaciones en Marbella con su familia, tomando fuerzas para continuar su gira que promete emociones y mucha música.

