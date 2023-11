Los crímenes en Daule siguen cerrando negocios

“ Los sicariatos no dejan ya laborar tranquilo. Perdí más de 600 dólares, porque no pude reparar las tricimotos que estaban desarmadas, cerré el negoció porque primero es mi vida”, comentó ayer Julián a sus clientes porque no les pudo entregar los mototaxis que tenía previsto arreglar. Su excusa fue por el asesinato de Marcos Yoel Ronquillo Nieto, registrado a una cuadra de su taller, ubicado en la avenida San Francisco, en el sur de Daule, provincia del Guayas.

Así como este local, ocho negocios de comidas y de electrodomésticos decidieron cerrar sus puertas tras la muerte del joven de 33 años, ocurrido a las 14:30 del miércoles 1 de noviembre.

Ronquillo fue baleado cuando conducía una motocicleta amarilla con negra por la mencionada avenida. Dos sujetos a bordo de otra moto le cerraron el paso y le dispararon. Mientras los gatilleros huían, los amigos de la víctima lo trasladaron al hospital Vicente Pino Morán, donde solo se confirmó su muerte debido a los múltiples balazos que recibió en la cabeza y tórax.

Los agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) de Salitre hallaron la escena del crimen alterada. La moto de la víctima desapareció.

Dos horas después, otra balacera que se registró en la ciudadela Patria Nueva, norte del cantón, dejó sin vida a Carlos Luis Morán Torres, de 32 años.

Un tercer crimen ocurrió a la 01:00 de ayer. Una mujer de aproximadamente 25 años fue hallada con más de tres balazos en el cuerpo, debajo del puente viejo de Banife. Es la segunda persona acribillada debajo de esta infraestructura, en menos de ocho días.

El capitán Pablo Altamirano, jefe de Operaciones del distrito Daule, manifestó que están trabajando con diversos operativos “para darle la tranquilidad a Daule”.

