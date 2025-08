¿Fentanilo en Guayaquil? Aquiles Álvarez confirma que hay siete casos sospechosos

Guayaquil ya enfrenta señales tempranas del riesgo que representa el fentanilo. El alcalde Aquiles Álvarez confirmó que se investigan siete casos sospechosos de consumo en jóvenes de entre 17 y 19 años, todos con antecedentes de uso de heroína tipo “H”.

“Si no actuamos, terminaremos como EE.UU.”



La advertencia la hizo durante su enlace del miércoles 30 de julio, donde lanzó una alerta directa: “Si no actuamos, terminaremos como Estados Unidos”, dijo, en referencia a las crisis visibles en ciudades como Filadelfia o Los Ángeles.

El fentanilo circula en Ecuador desde 2019



El ministro Reimberg señala a los municipios: cómplices por omisión Leer más

Según Álvarez, la Dirección Nacional de Investigación de Antidrogas ha reportado que el fentanilo circula en Ecuador desde 2019. Ante esto, el Municipio asegura que ya está respondiendo con acciones concretas.

Una de las principales estrategias es el fortalecimiento de la red de atención a personas con consumo problemático. El CETAD de Bastión Popular, dirigido a mujeres, ha brindado más de 8.000 atenciones terapéuticas entre enero y mayo de este año. Además, se promueven procesos de reinserción laboral para apoyar la recuperación.

(Le puede interesar leer: Durán se juega la paz, pero expertos temen que la intervención sea solo un parche)

Nuevo CETAD para hombres abrirá en octubre



El alcalde también anunció que en la primera semana de octubre se abrirá un nuevo centro CETAD para hombres en el Hospital Bicentenario. Esta medida se suma a los esfuerzos municipales por mejorar la atención médica en la ciudad. “Entre todos los hospitales municipales ya superamos las 1.000 atenciones diarias gratuitas”, afirmó. También indicó que se ha incrementado el personal médico y el presupuesto, aunque sin detallar cifras.

Para la ciudadanía, resulta urgente que este tipo de problemáticas sea abordada de inmediato para que la situación no se desborde. "Ya vemos lo pasa en Estados Unidos, ya he visto gente en Guayaquil actuando como 'zombi' por efecto de las drogas. No sé si sea porque ya están consumiendo esa sustancia. En todo caso, las drogas en Guayaquil están expandiéndose y cada vez son más jóvenes los que las usan. Necesitamos ayuda, pero de verdad", aseguró Gonzalo Carpio, residente del sur de Guayaquil.

El tsunami no llegó, pero dejó al descubierto la fragilidad de Guayaquil Leer más

Para Karina Toledo, habitante de Los Vergeles, las iniciativas que se están tomando y la idea de abrir un nuevo CETAD ayuda, pero se necesita más. "Necesitamos que el Estado, el Ministerio de Salud Pública aborde este tema de forma prioritaria. Lo han dejado, por años, como una problemática secundaria. Y así es que como vez son hasta niños los que consumen. No podemos seguir con esto. No más. Que el presidente Daniel Noboa mire a su alrededor y decida de una vez por todas actuar", sentenció.

(Lo invitamos a leer: Los Municipios de Ecuador más vulnerables a ser infiltrados por el crimen organizado)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE DE AQUÍ!