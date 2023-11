Salinas: En Costa de Oro están hartos de vivir con tanta inseguridad

Momentos de horror vivió una familia que acudió a disfrutar del último feriado a las playas de la provincia de Santa Elena, en la ciudadela Costa de Oro de Salinas, donde terminaron golpeados y asaltados dentro de su propia casa.

Las cámaras de Guayaquil se unen para suplir las deficiencias estatales Leer más

Un grupo de delincuentes ingresaron a la vivienda y, tras agredir a miembros de la familia, se apoderaron de sus teléfonos móviles, billeteras, televisores, computadoras portátiles y hasta del vehículo en el que se movilizaban y que estaba en el garaje. No contentos con eso, los golpearon en el piso y los dejaron maniatados.

Luego de conocer el hecho, la policía desplegó un intenso operativo en la zona y logró detener a uno de los sujetos que actuaron en el atraco y recuperar parte de lo sustraído.

Te invitamos a leer: Santa Elena: ni de visita al templo durante el feriado por la inseguridad

El coronel Jaime Ruales, jefe de Policía en Santa Elena, informó que se ha dispuesto el incremento de rondas policiales en Costa de Oro y ciudadelas aledañas, donde por lo general las residencias pasan vacías en días ordinarios. La mayoría de sus propietarios arriban los fines de semana o feriados.

El hecho causó conmoción en las personas que tienen sus residencias en esta área. “El deficiente servicio de alumbrado público y que haya tantos solares vacíos son cómplices de los delitos. Debemos unirnos para exigir a las autoridades que nos devuelvan la paz y la tranquilidad que hemos perdido”, expresó el morador Alfonso Ortiz.

Debemos unirnos para exigir a las autoridades que nos devuelvan la paz y la tranquilidad que hemos perdido. Alfonso Ortiz

Morador

Comerciantes denuncian aumento de robos en exteriores del Malecón 2000 Leer más

Los asaltos se producen de manera especial en las noches, según comentó Pedro Borbor, quien cuida una casa en ese lugar y fue víctima de los maleantes el pasado lunes 6 de noviembre, cuando se dirigía a su trabajo. “Eran dos tipos que estaban escondidos en el monte, se abalanzaron contra mí y se me llevaron el teléfono y el poco dinero que tenía en mi billetera”, relató preocupado.

Muchas casas de la ciudadela, como en otros sectores, sus propietarios acuden los fines de semana o en feriados. EXPRESO

Pero a estos casos se suman muchos otros. Y en todos, la queja apunta a la indiferencia que hay por parte de la Policía, el Gobierno y la Alcaldía de Salinas. Los residentes reclaman no solo la falta de operativos y controles en el vecindario, sino que Costa de Oro está tan abandonada que los delincuentes se aprovechan de ese escenario para atacar.

SNAI confirmó el nuevo enfrentamiento en la Penitenciaría del Litoral Leer más

“Siendo este un barrio oscuro, con pésima iluminación, monte alrededor de todas las casas, agua encharcada en las calles, que por cierto están polvosas y no tienen una lámina de asfalto por años, ¿cómo cree que no nos van a robar? A mi casa se metieron hace apenas un mes. Se me llevaron televisores, bicicletas y hasta una piscina armable. Tengo cámaras, alarmas, todo... pero nada evitó el robo. Me fui un día a Olón a pasar con la familia y cuando regresé me habían roto ventanas, puertas, todo”, manifestó con indignación Rafael Palacios.

El detalle Advertencia. El alcalde Dennis Córdova anunció que cuando entre en acción el plan de seguridad, no se permitirá que ningún vehículo (autos o motos) ingrese sin placa a Salinas.

Gina Zevallos, quien por un caso similar ahora vive en Guayaquil y ha puesto en venta su casa, fue víctima de otro atraco. A ella le robaron absolutamente todo. Le dejaron solo las camas. Claro, sin sábanas, porque se le llevaron hasta la última prenda, además de electrodomésticos, mesas, lavadora, televisores. A ella la ‘cambiaron’ de casa.

Adolescente que portaba arma dentro de colegio hirió a dos compañeros en Durán Leer más

“Estuve en Guayaquil por una cirugía de última hora y resulta que cuando retorné a casa, no había nada. Habían roto puertas, parte de la cerca, las paredes de la cocina. Me rompieron el sistema de alarma. Se llevaron todo el cable de la casa, me dejaron sin luz. Para llevarse el cobre, lo habían quemado al interior de la casa. Por Dios, casi me la queman. Mis vecinos me alertaron en el momento en el que estaban los asaltantes en casa. Llamé al ECU-911, a la Policía, pedí de favor que actúen en el momento. ¿Sabe qué me dijeron? El agente me dijo que estaba solo en la patrulla, que no podía dejar solo el carro, que no podía entrar. Que al otro día cualquier cosa. Y así fue. No me dieron la mano ese día”, lamentó Zevallos, quien está decepcionada de la realidad que vive la localidad.

El agente me dijo que estaba solo en la patrulla... que no podía entrar. Que al otro día cualquier cosa. Y así fue... Gina Zevallos

Residente de Costa de Oro

Ahora ha puesto en venta su vivienda, su hogar de toda la vida. “Ya para qué vivir aquí. La indiferencia de los funcionarios, su quemeimportismo, me empujó a dejar mi tierra, mi hogar; aun cuando los predios anuales que he pagado superan, y mucho, a los que pago en Guayaquil. Las administraciones pasadas se burlaron de nosotros, no hicieron nada. La actual dice que este año mejorará el entorno. Lamentablemente, ya no les creo, ni esperaré a ver si cumplen o no con su palabra”, sentenció.

Santa Elena: el miedo a las ‘vacunas’ lo siente el docente Leer más

85 cámaras para el cantón

En días pasados, el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, anunció la adquisición de 85 cámaras de videovigilancia de última tecnología, que se instalarán en todo el cantón y de manera especial en las ciudadelas Costa de Oro, Puerta del Sol, Milina, Las Conchas, entre otros sitios que sufren ataques delincuenciales. La central de monitoreo estará ubicada en el Fuerte Militar Salinas. Se detectará a personas con historial delictivo y carros sospechosos.

Estamos en coordinación con la Policía, Ejército y Comisión de Tránsito. Desde diciembre vamos a tener un Salinas más seguro. Dennis Córdova

Alcalde de Salinas

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!