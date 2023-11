Santa Elena: ni de visita al templo durante el feriado por la inseguridad

Octubre se convirtió en el más violento del año en la provincia de Santa Elena. Hasta el pasado 31 de octubre, 34 fueron las personas asesinadas al estilo sicariato, prácticamente una por día. La cifra supera a marzo que tuvo 27 y julio, donde se registraron 26 asesinatos.

De los crímenes cometidos el mes anterior, veinte fueron en el cantón La Libertad, seis entre los sectores Anconcito y Muey que pertenecen a Salinas, y los otros seis en Santa Elena: dos en la cabecera cantonal y los otros cuatro en el balneario San Pablo.

Entre la tarde y noche del 30 de octubre anterior, como publicó EXPRESO, tres ciudadanos fueron acribillados, los dos últimos dentro de un taxi estacionado al pie Municipio de La Libertad y a escasos metros del centro comercial de la provincia, uno de los espacios más concurridos por las familias y turistas.

Escenas de este tipo, frecuentes ya en la Península, empujan al ciudadano a no querer salir de casa durante este feriado. Ni siquiera para ir al templo. .

184 crímenes son los registrados, en cambio, en lo que va del año en la provincia.

“No tenemos garantías de ningún tipo. Nadie nos protege. Los tres alcaldes emiten solo palabras, promesas y más promesas; pero no toman acciones reales que resguarden nuestras vidas. No hay sito donde no corramos peligro. La gente lo sabe, el turista lo siente. La provincia es hoy un territorio sin ley ni orden. Una provincia de miedo. Esta vez no iré al camposanto ni le llevaré flores a mi padre. Y me duele. Me da rabia que por la apatía de las autoridades, opte por encerrarme, no rendir honor a los míos con flores en un día que de por sí ya es triste, y me quede encarcelada en cuatro paredes”, aseguró Catalina Flores, de La Libertad.

En este último cantón, que se ha destacado por ser el más comercial, hoy la vida se ha apagado. La actividad está en pausa ante la falta de clientela.

“Los ciudadanos tienen miedo. Que asesinen a dos personas a orillas del Municipio es inconcebible. Se supone que allí hay seguridad privada”, reclamó ex concejal de Salinas, Carlos Gonzabay, quien como el vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo, Luis Tenempaguay, exigen que la provincia se militarice y no solo por los días de feriado.

“La Gobernación ha dicho que vendrán 600 policías de refuerzos durante estos días, además de patrulleros, motos y un helicóptero. Esperamos que no se registren desgracias. Lo ideal es que ese tipo de vigilancia sea perenne”, manifestó Tenempaguay; quien exhorta a que teniendo en cuenta de que en la Península están todas las dependencias de las Fuerzas Armadas, su personal se tome las calles, sin exclusividad de fechas, para proteger al territorio.

Empresarios y turistas exigen control permanente. No solo por el feriado. Hoy se ve a uno que otro policía pero en apenas unos cuantos y repetidos puntos. Joffre Lino

Para el lunes anterior el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, convocó a una reunión para activar el Consejo de Seguridad Ciudadana cantonal, que terminó suspendiéndose por falta de quórum; lo que para muchos reflejó “el desinterés de las autoridades”.

“Para ellas, las muertes son un número más. Me arrepiento de haberles dado mi voto. Los concejales no sirven para nada, no asoman. Pasan desapercibidos en los tres cantones. Ni uno se esfuerza por recuperar el espacio público y evitar que las balas y las extorsiones sigan enlutando a las familias”, se quejó la ciudadana Maritza Llaguno, quien por el índice de violencia registrado tampoco visitará esta vez a sus difuntos, ni hará la tradicional ´mesa de muerto’; una de las prácticas más tradicionales de la provincia, que consiste en hacer todos los platos que al ser fallecido de una familia le gustaban para brindarla a quienes toquen la puerta de ese hogar.

34 asesinatos se cometieron solo en octubre en la provincia. La cifra más alta.

“Veinte años hice esta práctica que me llenaba el corazón. Ahora resulta imposible. ¿Cómo saber si dejo entrar a alguien a compartir conmigo del momento, de esa comida y termina robándome. Aquí lo hemos perdido ya todo”, alegó.

El alcalde de Salinas, Dennis Córdova, anunció la presencia de militares y más policías en la playa de este balneario. "hemos creado el comité de seguridad provincial con la finalidad de darle tranquilidad a los visitantes tanto en Salinas como en los demás balnearios. Se ha coordinado un plan de resguardo con repartos militares y personal de inteligencia", dijo este 1 de noviembre. Sin embargo, la comunidad desconfía. "Eso no será suficiente...", precisó Noah Carrillo, residente.

