Los docentes del Guayas alzan la voz para que su seguridad no sea más vulnerada

El asesinato de un docente al interior de un bus de transporte público urbano en Guayaquil, colmó la paciencia de los maestros; que este 4 de diciembre se reunieron en la plaza San Francisco de Guayaquil para levantar su voz en señal de protesta y exigir al nuevo Gobierno acciones que garanticen su protección.

Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE); y representes de diversos centros educativos del Guayas participaron de este encuentro que inició a las 10:20 y culminará en la sede de la Gobernación; donde harán públicas sus quejas al gobernador del Alberto Molina.

"Nos han dicho que el gobernador nos atenderá, esperamos que así sea. Los maestros de todo el país hemos sido víctimas de la indolencia. No estamos seguros en ningún lado; nuestros alumnos tampoco lo están. Faltan acciones, apoyo, medidas. Falta todo. Lo que ocurrió con nuestro compañero fue vil", sentenció Beltrán; que además exigirá acciones para que los docentes puedan enfrentar a El Niño.

Miembros de la UNE piden que las acciones sean tomadas en cuenta de forma inmediata. CARLOS KLINGER

La noche del viernes pasado, como lo publicó EXPRESO, el licenciado Galo Balseca, docente de la Unidad Educativa Fiscal Doctor Leonidas García fue asesinado en el interior de un bus, en el sector de Monte Sinaí.

Balseca era maestro desde hace 20 años y sobre su asesinato de lo que se conoce, según advierten desde la UNE "es que posiblemente el crimen fue cometido por adolescentes".

A decir de Beltrán, la inseguridad y la violencia han llegado al tope. "Ya nadie está seguro, absolutamente nadie. Nosotros planteamos cambios, protección al interior de los planteles y controles en los exteriores. Además, tenemos problemas en la infraestructura. No estamos preparados para recibir el impacto de El Niño. Son tantas cosas las que tenemos que hablar con el gobernador Alberto Molina, y de manera urgente", dijo Beltrán.

En la imagen, los líderes que tienen previsto reunirse a las 12:00 de este 4 de diciembre con el Gobernador. CARLOS KLINGER

Andrés López, docente que también llegó a la plaza San Francisco para movilizarse hacia la gobernación, aseguró que están indefensos. "Estamos aquí porque no podemos dejar que las autoridades nos sigan manteniendo en el olvido. Nuestra voz no tiene peso, no nos han escuchado. Y frente a ello, nos están matando. Hoy todos toman represalias contra todos. Los docentes hemos perdido nuestros derechos", argumentó López, maestro de la unidad educativa Carmen Sucre.