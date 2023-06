Guayaquil: Las armas de fuego lograron escabullirse en los colegios

En la mochila de un estudiante de un colegio del sur de Guayaquil, no solo había cuadernos, libros y otros útiles escolares. Tenía escondida un arma de fuego con la que minutos antes, durante el receso escolar, amedrentó a un compañero del plantel, un año mayor a él.

Este hecho, en el que el presunto agresor es un adolescente de 13 años, se registró la mañana del miércoles 14 de junio en una unidad educativa situada en la ciudadela La Fragata.

Con preocupación, la madre del menor afectado relató que su hijo fue apuntado con el arma en la cabeza y pidió a las autoridades del plantel, donde su hijo cursa el décimo año, tomar acciones que ayuden a garantizar la seguridad no solo de los alumnos, sino del personal que allí labora.

“Mi hijo me contó que el chico, de 13 años, y que está en noveno, entró a su curso y comenzó a revisar las maletas de sus compañeros. Mi hijo lo empuja y le dijo que no toque su mochila. Entonces él reaccionó, sacó el arma y lo apuntó; afortunadamente, el arma no tenía municiones”, manifestó la madre.

Sostuvo que a su inquietud se suma el malestar que siente por la contestación que le dieron las autoridades de la institución donde estudian sus dos hijos y un sobrino. “Me han pedido que maneje el tema con reserva, pero no es así, son nuestros hijos y no nos garantizan su seguridad. El arma no tenía balas, pero la acción de que el chico la haya apuntado ya es un delito que debe ser sancionado”, alegó.

Otra madre aseguró que no es la primera vez que el alumno de noveno año lleva un arma de fuego a la institución, y que ya en otras ocasiones ha amedrentado a sus compañeros.

El teniente coronel Ryan Ramos, subjefe del distrito Esteros, explicó que tras la alerta de las autoridades del plantel, varios policías acudieron al establecimiento educativo y aprehendieron al menor de edad, quien fue puesto a órdenes de fiscal de turno y luego sometido a una audiencia de flagrancia, donde el juez le dispuso medidas alternativas.

“Deberá presentarse ante las autoridades judiciales periódicamente. El menor tenía un arma de fuego, tipo revólver, la misma que no tenía municiones; las pericias determinarán si estaba operativa, él dijo que el arma era de su abuelo. Además, durante el trayecto al colegio, en el transporte se las había enseñado a sus compañeros”, afirmó el jefe policial.

Agregó que el adolescente sacó el arma cuando su compañero, un año mayor, lo increpa por la acción que estaba realizando en el salón de clases.

Me da terror pensar en qué tipo de sociedad los más chicos están creyendo. Esto es doloroso

Romina Cascante, residente de la Alborada

Frente a esta situación, que ha llenado de temor a las familias guayaquileñas, EXPRESO solicitó a la Coordinación de la Zonal 8 del Ministerio de Educación, cómo manejarán esta situación, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. Aseguraron que la información estaba siendo procesada.

Qué tipo de medidas tomarán al respecto, y si barajan la opción de sancionar al menor agresor o de proporcionarle ayuda psicológica, y de ser así, de qué tipo, fueron algunas de las preguntas que este Diario envió. A la par, solicitó la respuesta de la entidad respecto a si harán controles en el centro educativo o si incluso los extenderán hacia los otros planteles públicos del Puerto Principal.

Las autoridades nos avisaron y se aprehendió al chico. El adolescente dijo que el arma era del abuelo.

Ryan Ramos, subjefe del distrito Esteros

Para los padres de los alumnos de esta y otras entidades, la acción obliga a encender todas las alertas y a habilitar un plan de control que, a futuro, pueda evitar atentados como los reportados en países como Estados Unidos.

“En Guayaquil, el nivel de violencia es tal que incluso los niños ya piensan en responder atacando a otros hasta la muerte. Eso es gravísimo. Que la pistola tenga balas o no es lo de menos. Un adolescente no debería por qué pensar en actuar de ese modo, tenemos una sociedad denigrante que urge salvar y no se lo está haciendo. Ese es el mensaje ahora y mientras se actúe, que espero que sea pronto, la Policía y Educación deben resguardar a la comunidad estudiantil y al entorno, con todas las herramientas que tengan a su alcance. Incluso el presidente de la República debería reaccionar, pero dónde está”, señaló Norma Cando, madre de un menor que estudia en un centro educativo del norte y que asegura que, de vivir lo mismo, simplemente retiraría a su hijo de la escuela.

Jorge Veloz, quien habita en la Alborada, comparte la opinión y lamenta que la ciudad y el país lo hayan perdido “ya todo”, hasta la libertad para estudiar. “Y es que quién podría estar tranquilo en casa mientras sabe que hay la posibilidad de que un cruce de balas surja, incluso dentro del que se supone es el segundo hogar de nuestros chicos. ¿Qué toca ahora? ¿Que pasen por un detector de armas, como pasa ya en los centros comerciales? Si toca, toca. Jamás me opondré. Sin embargo, esa realidad evidencia lo mal que estamos y como, a medida que pasa el tiempo y la inseguridad gana terreno, todos, sin importar la edad, nos vamos hundiendo”, alertó.