Guayaquil: lanzan explosivo a una escuela por no pagar los $10.000 de la extorsión

La explosión de un artefacto sacó corriendo de sus casas a los moradores de la ciudadela Sauces 4, en el norte de Guayaquil. Ocurrió aproximadamente a las 21:00 de este viernes 1 de diciembre.

Delincuentes arrojaron, un taco de dinamita en el área del patio de una escuela situada en este sector. El atentado tiene aterrorizados a los ciudadanos .

Según la versión de moradores, desde hace un mes la directora de este plantel de educación particular es víctima de amenazas por parte de delincuentes que dicen pertenecer a una mafia.

"Es el segundo atentado, el primero fue hace más de dos semanas. Las amenazas comenzaron hace casi un mes. A la dueña de la escuela le exigen 10.000 dólares a cambio de no atentar en contra del establecimiento", relató una residente que solicitó la reserva de su identidad.

La moradora contó que los padres de los niños que se educan en dicho plantel permanecen vigilantes de sus hijos, mientras ellos se educan. "Se paran afuera de la escuela como guardias" , afirmó.

Parte del panfleto dejado en la escuela dice lo siguiente: "No meta a terceras personas, no meta a la Policía, que usted ya sabe que yo no ando jugando, la única persona que le puede dar seguridad somos nosotros, así que llegamos a un acuerdo o lamentablemente tendré que gastar hasta mi último centavo en bombas y granadas, no voy a parar".

