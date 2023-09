Las ‘vacunas’ arremeten contra los choferes de expresos escolares

Los asaltos a choferes, los robos de las unidades, las extorsiones y el pago de las denominadas ‘vacunas’, mantienen preocupados a los miembros de la transportación de expresos escolares a nivel nacional, quienes reiteran a la policía que les brinde mayor seguridad para poder trasladar sin inconvenientes a los estudiantes.

Universidades portuguesas vienen a Guayaquil para dar a conocer su oferta académica Leer más

Solo en las últimas dos semanas se han registrado en Guayaquil cinco atentados contra unidades que brindan servicio a escuelas, colegios y universidades, así como a personal de empresas públicas y privadas.

(Te invitamos a leer: Guayaquil: Cerca de 250.000 predios deberán cumplir el proceso de regularización)

Uno de estos casos sucedió en Mucho Lote, cuando dos delincuentes, a bordo de una moto, le cerraron el paso a un expreso escolar que iba a recoger a niños. Los bandidos se bajaron y le robaron al conductor.

Otro caso fue en Mapasingue Este, donde se reportó el robo de una furgoneta escolar que luego fue recuperada cuando estaba parqueada en una vivienda en el suburbio oeste.

Guayaquil: El colegio fiscal José Peralta fue reinaugurado después de siete años Leer más

A los pocos días, balearon a otro expreso en el sector de San Francisco, frente a la Penitenciaría del Litoral. Seguidamente se reportó el robo de otra unidad.

(Te invitamos a leer: Guayaquil: La ciudadanía se informa sobre trámites para regularizar sus predios)

“La situación se sale de los límites y nos preocupa que esto ocurra cuando los niños vayan a bordo de las unidades”, indica Oswaldo Guamán, presidente de la Federación de Transporte Escolar, quien reporta que hasta ahora pasan de 2.000 los carros robados, baleados y asaltados en varias zonas del país.

Necesitamos que la Policía realice más controles, especialmente en los sectores peligrosos que nosotros hemos detectado y que ya los hemos dado a conocer.

Kléber Zambrano, chofer de expreso escolar

#GUAYAQUIL | Los expresos escolares toman precauciones ante la inseguridad. El 60 % de las unidades ya cuenta con cámaras de vigilancia y botón de pánico. Sin embargo, esto no es suficiente. Requieren el apoyo de la Policía.



Lee más: https://t.co/Vkv2h9WR9m pic.twitter.com/FU2AD0GsrR — Diario Expreso (@Expresoec) May 12, 2023

Solo en Guayaquil se han robado 16 unidades y se han podido recuperar 13, por las que se ha tenido que pagar 13.00 dólares para recuperarlas.

El olvido, el peor de los males de cuatro centros educativos Leer más

Carlos Mendieta, otro conductor de expreso escolar, confirma que muchos de sus compañeros pagan las denominadas ‘vacunas’ para poder circular en sectores como Los Helechos y El Recreo, en el cantón Durán.

(Te puede interesar: El Municipio dialogará con arquitectos e ingenieros sobre regularización de predios)

Mientras que en Guayaquil, el peligro inicia desde la 25 de Julio, la Perimetral, Entrada a la Ocho, La Ladrillera, San Francisco, Mucho Lote, hasta llegar a Daule.

Al igual que el resto de la comunidad, el gremio del taxismo de Guayaquil no se libra de las extorsiones, una modalidad que les arrebata las ganancias de su esfuerzo diario e incluso la vida cuando se niegan a ‘colaborar’ con los ‘vacunadores’.



Más información: — Diario Expreso (@Expresoec) April 23, 2023

“Son cinco dólares por entrada. Más de 150 dólares al mes. De los 600 dólares que gana un transportista en una ruta, un cuarto de eso es lo que debe pagar por vacuna para salir a trabajar”, señala, al manifestar que por esta situación es que varios compañeros ya no quieren trabajar en la noche, especialmente los que hacen expresos institucionales.

Somos responsables de transportar a escolares y empleados. Hacemos lo que nos corresponde para brindarles a ellos seguridad, pero la Policía también debe hacer su trabajo.

Juan Carlos Murillo, chofer de expreso escolar

Niño guayaquileño gana el campeonato mundial de Matemáticas 2023 Leer más

Representantes gremiales manifestaron a EXPRESO su deseo de reunirse más a menudo con la Policía para trazar estrategias que disminuya este delito que pone en grave riesgo a los guayaquileños, en especial al estudiantado.

(Te puede interesar: Gremio: "La Alcaldía está lesionando a profesionales dedicados a la construcción")

“Hemos pedido a la Policía un corredor seguro para salir a trabajar, pero no recibimos atención. Cuando hemos sido víctimas del hampa, lo único que nos dicen es que presentemos la denuncia en la Fiscalía, pero todos sabemos que esta institución no resuelve nada. También nos piden que presentemos por escrito las zonas identificadas como peligrosas; pero la Policía las conoce y no hace nada”, lamenta un transportista escolar, quien prefiere el anonimato.

Las unidades cuentan con cámaras de seguridad instaladas adentro y en los exteriores que son monitoreadas por el ECU-911. Joffre Flores / EXPRESO

Miguel Pinos lleva 20 años en esta labor que la considera de mucha importancia, ya que se encarga de llevar de la casa al plantel y viceversa a los estudiantes, y gracias a su profesionalismo se ha ganaron la confianza de los padres de familia.

Guayaquil: Los alumnos con rezago educativo reciben nivelación con guía docente Leer más

“Como conductores pedimos seguridad en nuestro trabajo, ya que todos comenzamos a laborar a las cinco de la mañana, antes de que el día aclare, y eso representa un peligro porque debemos estar expectantes de lo que pase a nuestro alrededor”, comenta.

(Te puede interesar: “Estamos desprotegidos y temerosos”)

Marlon Mite, dirigente de una cooperativa, menciona que los hechos delictivos han quedado registrados en cámaras de videovigilancia que tienen varias unidades.

Los constantes actos delictivos que sufren mientras trabajan en sus unidades mantiene preocupado al gremio de los taxistas de Guayaquil y ha obligado a sus miembros a equipar sus automotores para hacer frente al hampa.



Los detalles: — Diario Expreso (@Expresoec) February 8, 2023

En Guayaquil circulan 2.483 expresos escolares, de los cuales 1.513 tienen cámaras de seguridad instaladas. En cada uno hay cuatro dispositivos: dos adentro para enfocar a los alumnos y dos afuera para monitorear a su alrededor.

Con mensajes los estudiantes buscan erradicar la violencia sexual en las aulas Leer más

Además, cerca del conductor hay un botón de pánico que al activarse emite una alarma que aparece de inmediato en las pantallas del sistema ECU-911 y en la sala de monitoreo de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

(Te invitamos a leer: Los expresos escolares se apoderan de las calles de la ciudadela Amazonas)

Ambas instituciones identificarán el número de placa del carro en apuros, la identidad del chofer y la ubicación para atender la emergencia de manera rápida.

No obstante, Mite reconoce que este equipamiento no es suficiente frente a la ola delictiva que afronta la ciudad, por lo que pide a las autoridades competentes un plan de seguridad para trabajar sin contratiempos.

Seguridad De los 2.483 expresos escolares que hay en Guayaquil, 1.513 tienen cámaras de seguridad instaladas desde el 2022.



“Nuestros buses están equipados, pero necesitamos que la Policía realice patrullajes de manera constante para evitar que nos asalten o que extorsionadores nos pidan dinero dizque para ofrecernos la seguridad que los uniformados no brindan”, reclama.

Maestra ecuatoriana gana $ 10.000 con proyecto ‘Voces que dejan huellas’ Leer más

Las unidades educativas también toman medidas de seguridad. Por ejemplo, la Academia Naval Almirante Illingworth (ANAI) cuenta, en cada vehículo, con la ayuda de un representante de la cooperativa que ofrece el servicio y un auxiliar que acompaña a los alumnos desde que aborda el bus en el colegio hasta que lo entregan a la familia al llegar a su casa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!