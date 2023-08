Desde los seis años José Manuel Reyes Villafuerte mostró amor por las matemáticas. Mientras sus compañeros de aula le temían a esta asignatura, él daba sus pininos en pequeños concursos en los que los números y los cálculos eran el denominador común. Y en esas competencias siempre se alzaba con medallas y trofeos.

Hoy, a los 11 años, el menor ganó la categoría Grand Champions (Gran Campeón) en el Mundial de Aritmética Aloha 2023, que se desarrolló en Kuala Lumpur, capital de Malasia.

José Manuel, quien cursa el séptimo año de educación básica en el Liceo Naval de Guayaquil, fue el único representante ecuatoriano en la competencia.

En el evento mundial obtuvo una calificación perfecta, al resolver de forma correcta las 70 operaciones aritméticas que incluía la prueba. Lo hizo en menos de cinco minutos, que es el tiempo establecido.

Debido a esta situación no sólo se hizo acreedor al triunfo, sino que también le fue otorgado el título de Gran Campeón, al ganarle a más de 700 niños de 15 naciones, como Bangladés, Camboya, Canadá, China, Croacia, India, Indonesia, Malasia, México, Panamá, Filipinas, Taiwán, Uzbekistán y Venezuela.

Para lograr la hazaña, el niño resolvió los problemas con ayuda del ábaco Soroban (japonés), un instrumento que si se usa de la manera adecuada es casi tan rápido como una calculadora. También utilizó las manos y el cálculo mental.

Yoice Villafuerte, mamá de José Manuel Reyes, y su tutora Arelys Zambrano apoyan todas las actividades en las que el menor quiere incursionar. Joffre Flores / EXPRESO

La categoría en la que participó fue el nivel de 6 de 11, correspondiente a operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

Pero este niño es casi un experto en estas pruebas, pues ha recibido más de un premio: ganó dos campeonatos nacionales en Ecuador, donde obtuvo el primer y segundo puesto; en 2022 ocupó el primer lugar en el Campeonato Internacional Aloha México, y este 2023 fue declarado bicampeón internacional en Malasia. Ahora se alista para futuros eventos.

Con algo de timidez Josema, como lo llaman cariñosamente sus familiares y amigos, comentó que la competencia fue muy bonita. “Pude vivir una experiencia inolvidable al conocer a niños de otros países, así como las bondades y cultura del país asiático, sede del torneo”, mencionó, mientras demostraba cómo se utiliza el ábaco para resolver problemas aritméticos.

Es un niño al que le gusta estar siempre en actividad. Tiene espíritu de competidor y siempre sale a ganar. Yoice Villafuerte, mamá de Juan Manuel Reyes

“Tuve nervios, pero logré responder todas las operaciones en menos del tiempo previsto y sin ningún error”, afirmó orgulloso. No obstante, admitió que estuvo angustiado antes de conocer los resultados, “pero cuando me dijeron que era el ganador me puse muy feliz”.

José Manuel siempre ha recibido el apoyo de su familia, y fueron sus padres sus acompañantes a este gran evento y quienes ahora muestran su complacencia al ver a su hijo llegar a los campeonatos más importantes de aritmética mental.

“El niño se preparó muy duro desde que obtuvo el primer lugar en México, ya que fue una experiencia inolvidable que despertó aún más su espíritu competitivo, asegurando que iba por el siguiente campeonato internacional”, destacó su madre, Yoice Villafuerte.

José Manuel tiene mucha motivación para las matemáticas y una agilidad para resolver los ejercicios. Arelys Zambrano, tutora del campeón

Ella señaló que su hijo es disciplinado y que además de la aritmética, también le gustan el fútbol y el inglés, tocar la batería y practicar taekwondo. Con esta última actividad ha ganando torneos nacionales e internacionales. “Es muy organizado y activo. Nunca descuida sus estudios y tiene excelentes promedios académicos”, expresó orgullosa, mientras mostraba las medallas, diplomas y trofeos que el pequeño ha acumulado en los torneos en los que ha participado.

Retos El Gran Campeón de Matemáticas dice que tiene muchas metas que cumplir y se vislumbra en el futuro como un exitoso arquitecto.



Su tutora de matemáticas, Arelys Zambrano, manifestó que desde hace seis años José estudia aritmética mental en Aloha. “Es muy hábil para resolver las multiplicaciones, restas de decimales y fracciones. Le veo buen futuro en este campo”.

