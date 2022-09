Andrés Chilán, Miley Guanga y Said Villegas, estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal América, colegio Vicente Rocafuerte y José Pino Icaza respectivamente, son tres jóvenes de 15 años apasionados por el deporte que han logrado importantes sitiales en certámenes nacionales y del exterior. Además, sobresalen en las aulas de clases debido a su excelencia académica.

Andrés se destaca en el ajedrez, Miley en el taekwondo y Said en el judo. En lo que va del año, los tres estudiantes han ganado varias medallas y trofeos en las diferentes disciplinas y torneos en los que han participado dentro y fuera del país.

Para Andrés, el deporte y la educación van de la mano en su preparación personal. Empezó a jugar el deporte ciencia a los 8 años en un curso vacacional de la Asociación Deportiva del Guayas, al que lo inscribieron sus padres.

“Yo era un apasionado del fútbol, pero cuando conocí el ajedrez me di cuenta de que es un deporte en el que dependo de mí mismo, en el que todos mis esfuerzos y logros dependen de mi preparación. Eso me cautivó. Me gusta desarrollar mi nivel intelectual”, comenta.

Este joven representa un ejemplo para sus compañeros. Actualmente es campeón provincial del Guayas y vicecampeón sudamericano de ajedrez en la categoría sub-14.

Miley Guanga, estudiante de la Unidad Educativa Fiscal América, se ubica entre las tres mejores de América en taekwondo. Christian Vinueza / EXPRESO

Carmen Villa, su madre, dice sentirse orgullosa y estar siempre atenta a los sueños de su hijo. “Es un joven muy maduro, actualmente practica en la Federación Deportiva del Guayas; pero en casa, además de sus tareas, pasa muchas horas leyendo libros de ajedrez y revistas”.

El ajedrez es como la vida, hay problemas donde uno tiene que ver la mejor opción para salir adelante.

Andrés Chilán, amante del ajedrez

Los sueños de este joven ajedrecista son muy grandes. “Mi meta es algún día poder representar a mi país y ser campeón olímpico de ajedrez. Sigo entrenando y estudiando sin descanso, con autopreparación. La práctica es fundamental en el ajedrez”, puntualiza.

Con disciplina es posible lograr las metas. La mía es participar en los Juegos Olímpicos.

Miley Guanga, destaca en taekwondo

Miley es la segunda hija de cinco hermanos. Vive en Monte Sinaí, cooperativa Las Camilas, al noroeste de Guayaquil. Es seleccionada del Ecuador en taekwondo, arte marcial que practica desde que tiene 11 años. “Ha marcado mi vida. Es una disciplina fuerte que forja el carácter del deportista, es difícil y de mucha constancia”.

El deporte no es solo una distracción, es un estilo de vida que muchos jóvenes deberían prácticar. Said Villegas, apasionada por el judo.

Ha competido en varios torneos, entre ellos los Juegos Nacionales 2019 (oro), Campeonato Nacional 2021 (bronce), Campeonato Panamericano en Costa Rica (bronce), Open Internacional en Costa Rica (bronce), ubicándose entre las tres mejores de América.

La joven reconoce que el respaldo de su institución educativa ha sido fundamental, pues cuando está en competencia le brindan apoyo con refuerzo académico y trabajos. “Hay que dedicar tiempo al estudio y al deporte, las dos cosas son muy importantes y van de la mano”, indica.

Said Villegas, estudiante del colegio José Pino Icaza, cuenta con más de una veintena de medallas alcanzadas en judo. Christian Vinueza / EXPRESO

Cuenta que se levanta muy temprano, camina cinco minutos para llegar al colegio y cuando sale de clases se dirige a los entrenamientos, que duran entre cinco y seis horas, de lunes a viernes. Y al llegar a casa realiza sus tareas hasta las dos o tres de la mañana.

Aprendizaje El deporte influye en el estilo de vida de estos jóvenes. Además, moldea el carácter y fomenta el respeto hacia las demás personas.



Su madre, Laura Nazareno, es su fan número uno. “Se trata de una chica muy dedicada a los estudios y al deporte. Está en alto rendimiento, convocada por la Federación Ecuatoriana. Su sueño es llegar a los Juegos Olímpicos y graduarse como psicóloga deportiva. El Ministerio de Deportes la ha premiado como mejor deportista”, resalta.

Su mentor y entrenador, Omar Pérez, afirma que Miley es una gran promesa deportiva del Ecuador. “Ha cumplido con un proceso que ha dado frutos a nivel nacional e internacional. Ella está entre las tres mejores de América”.

Para sus amigos y compañeros de clases, ella es un ejemplo para todos. “Aprovecha cualquier espacio y momento para entrenar, nos enseña las técnicas que aplica. Es humilde, responsable y su grandeza está en lo que logra con mucho esfuerzo”.

A la lista de estudiantes destacados se une Said, quien en judo ha participado en el Torneo Intercantonal 2016 (oro), Campeonato Nacional 2019 (oro), Open Championship 2019 (plata), Juegos Sudamericanos Escolares de Paraguay 2019 (plata) y Ranking Nacional 2021 (bronce).

“Son nueve años de entrenamiento que me han traído mucha alegría. Me gusta saber que es el camino de la flexibilidad. El judo no se trata solo de la fuerza, sino (que es) el camino al equilibrio”, relata.

La constancia de su madre Silvia Olvera, quien le inculcó desde los siete años el judo como deporte a practicar, se ve reflejada en su rostro de satisfacción. “Me propuse apoyar a mi hijo porque tiene talento para este deporte y para que ocupe su tiempo en cosas productivas”, asevera.

Rosa Flor, rectora del colegio donde se educa este joven, recalca que Said es un excelente alumno, que rinde más allá de lo que se le indica y motiva a todos sus compañeros.