130 agentes de tránsito se ubicarán en distintos puntos del centro de Quito para controlar el flujo vehicular, durante el festival de mapping.
Vías cerradas en Quito: Así se suspenderá el paso por el festival de mapping

La AMT informó que el tránsito se suspenderá en más de 30 intersecciones viales del Centro Histórico de Quito por el evento

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que cerrará al menos 33 intersecciones de calles del Centro Histórico de Quito para facilitar la movilidad de los peatones hacia el festival de mapping Quito, luz de América. El evento se desarrollará desde el viernes 8 y se extenderá hasta el domingo 10 de agosto de 2025.

La entidad municipal dijo que la suspensión del tránsito en esas vías se realiza como parte del operativo especial con el que se vigilará el festival, en el cual participarán 130 agentes civiles.

De acuerdo con la programación, el festival se iniciará a las 19:00 y concluirá a las 23:00 del viernes, sábado y domingo.

Cierres viales Quito

Por ello, la AMT cerrará el paso en las intersecciones de estas vías:

  • Matovelle con la Venezuela y García Moreno.
  • Carchi con la Benalcázar y Cuenca.
  • García Moreno con las vías Galápagos, Oriente, Esmeraldas, Manabí y Olmedo.
  • Benalcázar con la Olmedo y Manabí.
  • Bolívar e Imbabura.
  • Mejía con la Cuenca, Imbabura y José López.
  • Olmedo con la calle Cotopaxi y avenida Pichincha.
  • Imbabura con la Mideros, Bolívar, Loja y 24 de Mayo.
  • Venezuela y 24 de Mayo.
  • Francisco Quijano y Loja.
  • Rocafuerte con la Guayaquil y Maldonado.
  • Av. Maldonado con la av. Sena y Borrero.
  • Calle Montúfar con las vías Pereira y Mejía.
  • Avenida Pichicha con las calles Olmedo, Esmeraldas y El Vergel.
Pabel Muñoz

Pabel Muñoz enfrenta proceso judicial por denuncia de Néstor Marroquín

El evento contará con el despliegue de luces y usará los escenarios de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, la Basílica, Teatro Sucre, parque La Alameda y bulevar de la av. De Los Shyris.

¿Cómo llegar al festival de mapping?

La Agencia señaló que la ruta del Trolebús estará habilitada, pero operará hasta la parada de La Recoleta, en el centro, y hasta El Ejido, en el norte.

Se recomendó tomar rutas alternas para evitar ingresar a esta zona del casco colonial. En caso se asistir con vehículo, la AMT aconsejó estacionar los automotores en los parqueaderos de El Tejar, La Ronda y Montúfar o utilizar el transporte del Metro de Quito.

