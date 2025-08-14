Guayaquil busca acuerdo con Reprolimit por deuda de $156.570 en “La Perla”

Concejo analizará un informe jurídico para aprobar un acuerdo de mediación con la empresa concesionaria de la rueda gigante

Este 14 de agosto, el Concejo Cantonal de Guayaquil discutirá cinco puntos, entre ellos la autorización al alcalde Aquiles Álvarez para conciliar y transigir con la empresa Reprolimit, concesionaria de la rueda gigante “La Perla”. El acuerdo busca resolver una deuda pendiente desde 2020 por concepto del Índice de Beneficio Recurrente (IBR), que asciende a $156.570,20.

La controversia se ventila en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Según informes municipales oficiales, la deuda está compuesta por $65.876,66 en efectivo y $90.693,53 en boletos de ingreso no entregados.

¿Cómo se pagará la deuda de “La Perla” con el Municipio de Guayaquil?

El acuerdo plantea que el 10 % de la deuda se cancele en efectivo y el 90 % restante se cubra con boletos, bajo un plan de control municipal.

El alcalde necesita la autorización del Concejo Municipal para firmar el acta de acuerdo, según lo establece el COOTAD. La concesión de “La Perla” se otorgó en 2014, pero la actual administración considera que las condiciones han cambiado y requieren ajustes contractuales.

La sesión ordinaria se llevará a cabo en el Salón de la Ciudad, a las 11:00, y también se conocerá un informe jurídico en torno a la aprobación del plano del "Rediseño de la Manzana 1569 de la cooperativa Barrios de Data de Posorja".

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.