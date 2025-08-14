Expreso
  Cuenca

Rio de Cuenca
Imagen referencial. Un ciudadano fie rescatado del río Cuenca luego que cayera por accidente.Claudia Pazán

Cuenca: bomberos salvan a ciudadano que cayó al río en la intersección de Roma y Oslo

El ciudadano resbaló al afluente por accidente 

Minutos de angustia vivió un ciudadano que cayó al río Cuenca. Personal del Cuerpo de Bomberos intervino para rescatarlo.

La mañana de este jueves, 14 de agosto de 2025, un ciudadano de 58 años cayó al afluente en el sector de las calles Roma y Oslo, al norte de la capital azuaya. Personas que transitaban por el lugar reportaron la emergencia al ECU 911. 

Según alerta recibida, el incidente ocurrió cuando el hombre se acercó a la orilla, resbaló y perdió el control cayendo al río correntoso.

Cómo fue el rescate

Un video del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca muestra imágenes de lo que fue el rescate del ciudadano.

Para brindar ayuda a la víctima llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca que sacó al hombre con vida y una ambulancia del Seguro Social le brindo asistencia. 

Según información proporcionada por los bomberos utilizaron una cuerda y una camilla para sacar a la víctima de la hondonada donde cayó.

Al momento del rescate, el hombre presentaba hipotermia y golpes por lo que fue trasladado a una casa de salud.

