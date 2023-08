Los estudiantes del Centro Educativo Espíritu Santo son redactores, editores, locutores, camarógrafos, etc., en el set del canal TES TV.

Un salón de clases del Centro Educativo Espíritu Santo de Guayaquil se ha convertido en un canal de televisión, con la finalidad de fomentar y mejorar la formación de los estudiantes en el área de Lenguaje.

Esta herramienta educativa nació hace ocho meses como un club de periodismo, junto al departamento de comunicación del Tecnológico Espíritu Santo.

Hoy se ha transformado en el TES TV, un medio de comunicación en YouTube, donde los estudiantes han aprendido a mejorar sus habilidades de expresión oral, conocen la importancia de los medios de comunicación en la sociedad y el manejo responsable de la información.

Como los chicos no pueden salir del colegio para realizar coberturas, todos los eventos relacionados con el plantel son enfocados con un abordaje periodístico, explica Carlos Bourne, docente del colegio y del tecnológico, y uno de los mentalizadores del proyecto.

Trece estudiantes de segundo y tercero de bachillerato son los encargados de mostrar los trabajos audiovisuales, entrevistas, reportajes y otros géneros que son pensados, producidos, filmados y editados por ellos y subidos a internet.

Los martes y jueves, después de clases, Maía Cabanilla, Benjamín Bazurto, Christopher Saltos, Juan Pablo Tigua, Ezequiel Farfán, Ángel Albuja, Karla Islam, Liz Suárez, Mía Espinoza, Emily Alvarado, Valeria Villamar, Fiorella Henríquez y María González se reúnen con Bourne para analizar la temática que abordarán en cada video.

Esta actividad periodística que desarrollamos de manera extracurricular en el colegio me ha servido para estrechar los lazos de amistad y para aprender a trabajar en equipo.

Emely Alvarado, estudiante



Junto a su maestro Carlos Bourne coordinan el contenido del noticiero. Christian Vásconez / EXPRESO

Allí se decide qué alumno escribirá el guion, quién investigará la nota, quién la presentará y quiénes estarán a cargo de la grabación y edición.

“Todos los estudiantes hacen de todo. La idea es que ellos practiquen estas habilidades que serán de mucha utilidad en el área de comunicación y lenguaje”, destaca Bourne, quien dice estar satisfecho de los logros alcanzados.

“Cuando los chicos presentan la noticia están desarrollando la expresión oral y las habilidades de la comunicación en público; cuando escriben los guiones, mejoran el lenguaje escrito; al analizar el enfoque noticioso de la información, desarrollan el pensamiento crítico. Son varias destrezas las que adquieren y que les sirven para ponerlas en práctica en las otras asignaturas”, anota.

Formar parte de este canal me ha permitido perder el miedo al hablar en público. Ahora me siento más seguro de lo que hago y digo. Estoy contento con lo que he ganado.

Benjamín Basurto, estudiante



Este proyecto educativo les ha enseñado a los estudiantes a perder el miedo escénico. Christian Vásconez / EXPRESO

Recuerda que en la convocatoria del proyecto, realizada en diciembre de 2022, se inscribieron 100 estudiantes, pero solo 13 se mantienen hasta ahora en esta tarea, gracias a su dedicación y ganas de involucrarse.

Benjamín Basurto (17), quien es apasionado del periodismo y sueña con estudiar esa carrera y ejercer la profesión, siente que en el TES TV está dando sus primeros pasos en este objetivo. “Pero lo que más me gusta de esto es que he mejorado en la asignatura de Lenguaje y tengo mejores notas porque pongo en práctica todas las habilidades adquiridas para presentar el noticiero en el canal”, revela complacido.

Algo similar comenta Ángel Albuja (16), quien ya no tiene miedo hablar en público. “Siempre he sido un chico algo tímido, pero desde que formo parte de este proyecto me siento más seguro al comunicarme y más desenvuelto en mi forma de ser”, indica el joven.

En la sala de edición, los estudiantes realizan esta actividad con la ayuda de los maestros del Tecnológico Espíritu Santo. Christian Vásconez / EXPRESO

En cambio, Emily Alvarado (17) dice que el formar parte del club de periodismo le ha ayudado a fortalecer los lazos de amistad entre compañeros y le ha enseñado a trabajar en equipo. “He desarrollado habilidades para escribir y los resultados se ven en las notas que elaboro”, dice orgullosa, al resaltar que antes era un poco retraída, pero ahora se concentra más para presentar un mejor trabajo que es reconocido por los maestros.

Apoyo Los alumnos tienen el apoyo de sus padres, quienes ven el progreso personal y académico que han logrado sus hijos.



Para que los chicos formen parte de este canal, fueron capacitados y entrenados durante dos meses por docentes del TES, quienes les impartieron clases de introducción al periodismo para que conozcan el mundo de la comunicación y tengan criterio al momento de seleccionar un tema.

El esfuerzo de los alumnos fue reconocido por el Tecnológico Espíritu Santo que les dio un premio por su trabajo innovador. Ahora la meta es crear un pódcast (contenido en audio) llamado ‘Después de clases’.