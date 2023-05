Joselyn Zambrano tiene 10 años. De acuerdo con su edad tendría que cursar el quinto año de educación básica y debería saber leer y escribir, así como elaborar sumas y restas sencillas. Los problemas en su entorno familiar le impidieron asistir a la escuela.

No obstante, desde abril de este año ella forma parte de los 8.740 niños de la Zona 8 (que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón) que han sido reinsertados al sistema educativo. En el régimen Costa suman 20.000, informa a EXPRESO el Ministerio de Educación.

Esto ha sido posible a través de la campaña Todos al Aula, que se inició en noviembre de 2022, en la que brigadistas buscan puerta a puerta que 70.861 chicos regresen al aula luego de ausentarse por varios años.

Las instituciones educativas que ofertan educación inicial se preparan para recibir a los niños de 3 y 4 años. Los planteles preparan nuevas herramientas que los enganche al aprendizaje, esperan reducir la deserción escolar que existió durante los años de pandemia.



Detalles: — Diario Expreso (@Expresoec) March 31, 2023

Al momento los menores, entre los 6 y 14 años, reciben nivelación en 79 aulas acondicionadas en varios centros educativos.

La escuela fiscal Luis Noboa, ubicada en el bloque 10 de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil, es uno de los planteles que forman parte del programa.

A este establecimiento acude Joselyn. Lo hace con entusiasmo, porque dice que está aprendiendo muchas cosas. “Ya sé escribir mi nombre y el de mi mamá. Espero pronto leer sin detenerme y ojalá no se me haga difícil aprender los números”, indica sonriendo en una de las aulas del plantel, donde hay otros niños de su misma edad y algunos más pequeños que también tienen ganas de aprender.

La posibilidad de realizar evaluaciones más seguidas, tal como lo establece la modalidad trimestral, permitirá que los estudiantes logren mejorar su condición de aprendizaje. Así lo consideran dirigentes de gremios educativos.



Lee más: — Diario Expreso (@Expresoec) March 21, 2023

Su maestra, Lourdes González, los ha ubicado por niveles, luego de una evaluación que les realizó para determinar el nivel de conocimiento.

“Era necesario conocer las falencias de los menores antes de empezar cualquier proceso educativo con ellos”, explica la docente, que forma parte del programa NAP (Nivelación y Aceleración Pedagógica), que atiende a niños en condición de rezago educativo para acelerar su proceso de aprendizaje y evitar el abandono escolar.

Lenguaje y Matemáticas son las asignaturas en las que se ha puesto mayor énfasis, ya que a la mayoría de los alumnos se les dificultaba leer comprensivamente un texto. Tampoco podían escribir.

Muchos niños con rezago escolar están aprendiendo a leer y a escribir. Carlos Klínger / EXPRESO

“Con suerte, leían e identificaban letras. Y a muchos había que sostenerle la mano para que pudieran registrar una letra en su cuaderno”, detalla González, quien agrega que los menores tampoco razonaban las operaciones numéricas, sabían muy poco sobre la naturaleza y sobre el entorno que los rodea.

Es una gran responsabilidad estar a cargo de la nivelación. Con algunos niños hemos empezado desde cero. Estoy contento de los resultados obtenidos hasta hora.

César Pilco, docente del programa de nivelación

Por ello, Ciencias Naturales y Estudios Sociales también son áreas básicas que abordan de forma personalizada, a las que se unen Inglés, Educación Física y otras que reciben los alumnos de educación regular.

La enseñanza es personalizada y eso les permite al alumno y maestro avanzar rápido. Veo mucho interés en mi hijo por aprender y yo estoy pendiente para ayudarlo en lo que requiera.

Estebelin Macías, madre de familia

“En este mes hemos avanzado bastante. Los niños están poniendo de su parte y los padres apoyan este proceso. Esperamos que al finalizar el año lectivo podamos lograr los objetivos trazados, que es promover al alumno al nivel que le corresponde de acuerdo con su edad y lo que ha aprendido”, recalca.

Mayda Andrade, madre de familia, dice estar satisfecha con el avance que está teniendo su hija al regresar a la escuela. “La niña está contenta y orgullosa porque está aprendiendo. Ya no tiene vergüenza de estar junto a otros niños que sí saben leer y escribir. Ahora, hasta su autoestima la tiene elevada”, anota complacida.

Algo similar opina Marcelo Soriano, padre de dos menores que han sido reinsertados en el sistema educativo.

Mi hija no había podido estudiar por diferentes problemas. Pero el año pasado la pude inscribir a través de unas brigadas que llegaron a mi casa y ahora ya está en la escuela. Rusmelinia Domenech, madre de familia



“Las brigadas estuvieron en mi casa en enero pasado, me pidieron los documentos de los niños para inscribirlos y en abril me confirmaron que ya estaban matriculados y que debían asistir a la escuela”, cuenta entusiasmado, al recordar que los pequeños no habían estudiado antes por varias problemas que afronta la familia.

César Pilco, docente del programa de nivelación da seguimiento a las tareas que realizan sus alumnos en el aula. Carlos Klínger / EXPRESO

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de 2022, señala que las principales razones de la deserción escolar son la falta de recursos económicos, la falta de cupo escolar e incluso el abandono del aula por parte del niño para trabajar y ayudar a la familia.

Expertos Ellos creen que para superar las vacíos de aprendizaje se requiere un currículo más pertinente, sin dejar de lado las exigencias para superarse.



En el sistema nacional de educación hay 3’106.770 estudiantes inscritos en el nivel general básico, lo que representa una tasa de matriculación del 92,70 %. Sin embargo, aún resta por alcanzar a un 2,11 % de niños de ese nivel para lograr la tasa esperada de casi 95 %.

El Banco Mundial elaboró un informe sobre la educación en América Latina tras el impacto de la pandemia, en el que insta a los Estados a fomentar políticas para retornar a la escolaridad y evitar que la crisis de aprendizaje se agrave entre las poblaciones más vulnerables.

En Ecuador se han adoptado programas de reinserción escolar, pero estos avanzan a paso lento.