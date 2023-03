El regreso de los trimestres (tres periodos académicos) al sistema educativo fiscal genera expectativas en docentes, padres y autoridades. Se los aplicará a partir del próximo año lectivo 2023-2024.

Los ciclos por quinquemestres, que evalúa dos veces al año a los chicos y que está en marcha desde el 2012, seguirán vigentes en los planteles privados, fiscomisionales y municipales, que contarán con sus propios calendarios escolares, respetando los 200 días laborables.

Jeremy Rubio, subsecretario de Educación de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), explica que el trimestre permitirá tener información de manera oportuna de cómo avanzan los estudiantes en todo el año, para tomar medidas correctivas de nivelación y acompañamiento pedagógico más temprano y no esperará hasta al final para tratar de recuperar los aprendizajes. “Los maestros realizarán evaluaciones más continuas para determinar a tiempo los refuerzos que necesitan los alumnos”, reiteró.

Expertos educativos consultados por EXPRESO consideran que con los trimestres los padres podrán darse cuenta hacia dónde se encaminan sus hijos respecto a las calificaciones y podrán llevar un control más adecuado de sus notas, para evitar los supletorios o la pérdida del año.

Los estudiantes hacen repaso en sus casas en las materias que han tenido complicaciones. Christian Vásconez / EXPRESO

Juan Carlos Rodríguez, exsubsecretario de Educación del Litoral, considera que la evaluación quinquemestral o trimestral, en el fondo, no genera por sí mismo ningún tipo de situación diferente, ya que ambos son procesos de valoración de aprendizajes.

“Aquí lo importante es saber cómo se va a evaluar. Si seguimos manejando un trimestre en el cual el padre recién se entera al finalizar este cómo está el desempeño académico de su representado, no se van a obtener los resultados deseados: que el aprendizaje sea mucho más sostenido”, explica, al recalcar que la evaluación debe ser día a día y no al final del trimestre.

Rodríguez, quien también es secretario R-2 de la Corporación para la Calidad en la Educación (Corpeducar), recuerda que el modelo de evaluación continua lo vienen aplicando los planteles privados, a través de los quinquemestres y de los parciales que retroalimentan a los padres.

No obstante, el educador cree que es necesario entender que el aprendizaje no es la calificación, sino los logros y desempeños auténticos que están teniendo los chicos de acuerdo a su edad.

Como maestro debemos cambiar la forma de evaluar, entendiendo que esta no es mirar cuánto memorizó el estudiante, sino cuánto ha desarrollado y logrado interiorizar.

Juan Carlos Rodríguez, exsubsecretario de Educación del Litoral

Roberto Briones, analista educativo, sostiene que el cambio en la temporalidad de los exámenes no representará una transformación cualitativa en la educación si se deja de lado la capacitación del maestro.

Hay que hacer una reforma integral educativa para disminuir el número de materias y adoptar un sistema de preparación en áreas del conocimiento, como lo hacen en otros países.

Roberto Briones, analista educativo

“El docente debe cumplir su rol y estar preparado para evaluar día a día -con criterio- lo que el chico hace en clases. Esto le permitirá ver su avance y no esperar el 15 o el 30 de cada mes para tomarle un examen y definir si es bueno y malo”, remarca.

La idea es identificar el problema de aprendizaje con anticipación y buscarle solución oportuna. Docentes, padres y autoridades debemos trabajar de la mano en este objetivo.

Jeremy Rubio, subsecretario de Educación Zona 8

Tanto Rodríguez como Briones esperan que los profesores no caigan en la ligereza de creer que hay mejoras si ponen solo 10 sobre 10 en la evaluación, cuando el aprendizaje no se está desarrollando.

“Lo importante es no caer en el error de pensar que como hay tantas evaluaciones se debe perder el rigor académico; o que no tratemos de avanzar como corresponde para que el profesor no se sienta tan agobiado de tantos procesos que no deben perseguir un indicador de calificaciones, sino un indicador de aprendizaje”, puntualiza Rodríguez.

Algunos maestros aseguran que los trimestres ayudarán a que los estudiantes se enfoquen en adquirir conocimientos.

Cambios Están contemplados en el nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), emitido en febrero de este año.



Mientras que otros imaginan que esta situación generará un aumento de la carga laboral, ya que con los trimestres los estudiantes deberán rendir más evaluaciones y requerirán un mayor acompañamiento pedagógico de su parte.

El subsecretario Rubio responde que a los profesores se les entregará las herramientas necesarias para que estén preparados para este reto.

Silvia Vera, madre de familia, reconoce que todo cambio implica cierta dificultad. “Pero debemos apoyar en el mejoramiento escolar de nuestros hijos”, añade. En cambio, Manuel León, espera que las evaluaciones no sean un mecanismo de estrés para los chicos, sino una herramienta para realizar acompañamiento y refuerzo de aprendizajes.