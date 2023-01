Sus ojos se humedecen y su voz se quiebra. Patricia Flores Lucín (63) respira fuerte porque no quiere llorar al recordar cómo el Gobierno se preocupa poco de aquellos maestros que, como ella, se retiraron de las aulas luego de haber educado a miles de niños y jóvenes.

Flores se jubiló hace dos años, tras ejercer la docencia por más de cuatro décadas. Y lo que ella pensó que sería una etapa para disfrutar con su familia el fruto de su trabajo ha resultado ser un calvario. Lo dice no solo porque aún no le pagan la compensación jubilar que por ley le corresponde, sino porque no tiene los recursos necesarios para adquirir los medicamentos que necesita para enfrentar una dolencia que la mantiene postrada hace varios meses.

Medidas Los maestros jubilados alistan nuevas acciones que están siendo coordinadas en reuniones que mantienen cada semana.



A la maestra jubilada se le practicó una colostomía (abertura en el vientre) porque el colon no le funcionaba correctamente. Ahora ella tiene puesta fuera de su cuerpo una bolsa plástica de alta resistencia para recolectar las heces. “Con lo que recibo de pensión jubilar estoy pagando poco a poco la operación que me la practicaron en una clínica privada. También costeo las medicinas y las consultas privadas, ya que en el Seguro Social (IESS) no hay atención oportuna, tampoco los fármacos que necesito”, lamenta.

Un panorama similar vive Carmen Gallegos (64), quien se jubiló en septiembre de 2019, luego de haber ejercido la docencia durante 33 años. “No tengo la vida comprada. Necesito que me paguen el incentivo jubilar para seguir tratamientos médicos privados, pues el servicio que nos brinda el Seguro Social es insuficiente”, replica.

Marcapaso. Carmen Gallegos debe seguir un tratamiento para mantener en buen ritmo su corazón. Freddy Rodriguez

Ella padece problemas cardíacos y en octubre pasado le colocaron un marcapasos. “Lo tuve que hacer a través de una prestadora de servicio, ya que en el hospital del IESS me daban cita para una consulta médica para después de seis meses y a veces un año”, menciona, al destacar que ahora toma medicinas que debe costearse con recursos propios.

Se entristece al reconocer que a veces es complicado contar con el dinero para los fármacos. “Si me hubieran cancelado la compensación jubilar no estaría preocupada todos los meses por la falta de recursos. Los maestros siempre hemos sido la última rueda del coche. Nos siguen maltratando, pese a que educamos y formamos a miles de niños” , deplora, mientras muestra en su pecho la cicatriz de la cirugía; en su rostro se observan las señales de tristeza por el poco apoyo que han recibido los maestros jubilados.

Hay que buscar financiamiento internacional para saldar la deuda. Con la adquisición de los bonos, a través de la CFN, los jubilados se consideran defraudados porque el Biess no los compra.

Bolívar Potes, líder de la Federación Unionistas de los Trabajadores de la Educación del Ecuador



Sobre esta situación y a fin de conocer cuándo finalmente recibirán sus pagos y el por qué de los retrasos, EXPRESO envió una serie de preguntas al departamento de Comunicación del Ministerio de Finanzas, encargado de entregar los recursos para los maestros jubilados, pero hasta el cierre de la edición las respuestas no llegaron.

La compensación jubilar está contemplada en la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y la vigésima primera disposición transitoria de la Constitución, en vigencia desde el 20 de octubre de 2008.

En el país suman 15.000 los profesores perjudicados que exigen pagos parciales o totales de sus haberes, que fluctúan entre 18.000 y 53.000 dólares por sus tres o cuatro décadas de servicios en el magisterio fiscal.

Entre 2019, 2020 y 2021 el Estado había pagado el 62 % de los $ 1.200 millones adeudados. En 2022 se anunció otros pagos, pero el dinero no llegó a varios maestros con enfermedades catastróficas o discapacidad.

No hay voluntad del Gobierno de querer salir de la deuda que tiene con los jubilados. Debería considerar un incremento en el presupuesto del Estado para ponerse al día en el pago.

Harry Valarezo, líder de la organización de maestros jubilados 2019-2020



Harry Valarezo, presidente de la organización de Maestros Jubilados del Ecuador 2019 y 2020 núcleo del Guayas, explica que el número de jubilados cada año incrementa en los meses de enero, febrero, agosto y septiembre en que se desarrolla este proceso. “Lamentablemente, también, aumenta la deuda porque nunca se les paga a todos”, explica.

Para muchos, la jubilación es un tiempo para descansar y disfrutar de lo que se ha cosechado durante años de trabajo. Pero para miles de maestros estos han sido años de dolor, frustración e incertidumbre. “Más de una centena ha perdido la vida por enfermedades y no han tenido los recursos para la compra de medicinas y costear un tratamiento médico. Pero seguiremos luchando hasta lograr ese derecho que por ley nos corresponde”, puntualiza.